«Ошибаться можно, врать нельзя»: как Белоусов изменит Министерство обороны

Он выступает за сильную роль государства и не верит, что «рынок сам все отрегулирует».

Заступивший на новый срок президент Владимир Путин создал структуру по управлению и модернизации российской армии. Ее можно назвать «Оружейной Думой», хоть такого названия и нет в бумагах.

В нее вошли: многолетний министр обороны Сергей Шойгу, ставший секретарем Совета безопасности, бывший губернатор оружейной Тульской области, герой России Алексей Дюмин — помощником президента, Денис Мантуров с расширенными полномочиями первого вице-премьера и его преемник в Минпромторге Антон Алиханов.

Плюс, главный оружейник страны, глава «Ростеха» Сергей Чемезов и, наконец, Андрей Белоусов — новый министр обороны.

«Надо открыть Министерство обороны настолько, насколько это возможно. Имея ввиду специфику Министерства обороны, тем не менее, по максимуму раскрыть Министерство обороны, для того, чтобы впитать все самое лучшее, все самое современное», — указал Путин.

Белоусов во власти с середины нулевых — был и министром экономического развития, и помощником президента, и вице-премьером. До сих пор остается крайне непубличным человеком.

Экономист, сын экономиста, брат экономиста — в общем, из научной семьи, при этом всерьез увлекался каратэ и самбо. Выступает за сильную роль государства и не верит, что «рынок сам все отрегулирует».

Дважды вводил спецналог на сверхдоходы для крупного бизнеса. У его отца редкое имя — Рэм, то есть Революция-Энгельс-Маркс были семейными ценностями, но уже в зрелом возрасте Андрей Рэмович крестился и даже служил алтарником — и в его выступлении на утверждении в Совете Федерации прозвучали исконно русские нотки.

«Обязуюсь приложить все мои силы, здоровье и, если потребуется, жизнь для решения поставленных задач. И, знаете, я руководствовался принципом всегда, вот я хочу его назвать, стараюсь руководствоваться и буду руководствоваться „железобетонным“ принципом: „Ошибаться можно, врать нельзя"», — отметил он.

На моей памяти — это первый министр, который говорит, что готов жизнь отдать на посту. Экономист, патриот с «нелепым» для Financial Times чувством справедливости во главе российской армии — это посчитали плохим знаком и на Украине, и в соседней Польше.

При том, что в собственно военные маневры Белоусов вмешиваться не будет. Это останется делом Генерального штаба, объяснил президент командующим военными округами, представляя нового министра.

«Он прекрасно понимает, что нужно сделать для того, чтобы экономику всего силового блока и Министерства обороны как ключевого звена этого блока вписать в общую экономику страны. Это чрезвычайно важная вещь», — подчеркнул Путин.

Ранее 5-tv.ru писал, что Белоусов провел переговоры по телефону со своим белорусским коллегой Виктором Хрениным.