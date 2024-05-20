Экс-солистка «Ранеток» призналась в серьезном недуге из-за генетической мутации

Евгения Огурцова пожаловалась на проблемы со зрением, доставшиеся ей «по наследству» от бабушки.

Бывшая солистка группы «Ранетки» Евгения Огурцова призналась в эфире федерального телеканала, что не видит на левый глаз из-за наследственной генетической мутации.

По словам певицы, 31 декабря 2023 года в левом глазу у нее появилось большое черное пятно. Врачам понадобилось полгода, чтобы установить точный диагноз — атрофия сетчатки. К сожалению, это заболевание на сегодня не лечится, посетовала Огурцова.

«Как поняли потом, это генетическая мутация, которую я унаследовала от бабушки. Моя бабушка жила в Кисловодске, ближе к старости она переводила книги на язык слепых. Но тогда медицина была не такая, как сейчас, ей тогда диагноза вообще не поставили», — поделилась 34-летняя певица.

К слову, в 2022 году Огурцова жаловалась на серьезные проблемы со здоровьем у ее дочери Евы, которой на тот момент было около года. Врачи нашли у малышки жидкость в сердце и голове, поставив диагноз — водянка.

Огурцова — бывшая участница рок-группы «Ранетки», в коллективе она отвечала за клавиши и вокал. Пик популярности группы пришелся на вторую половину нулевых, когда «Ранетки» завоевали сразу несколько престижных премий.

С 2008 по 2009 год участницы коллектива были героинями одноименного сериала. Последний концерт группа дала 1 июня 2013 года.

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