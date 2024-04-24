Шуров поставил Борисовой неутешительный диагноз

Телеведущая недавно призналась в бездумных и неосознанных тратах.

Страдающая от биполярного расстройства телеведущая Дана Борисова недавно оставила в салоне красоты миллион рублей и забыла об этом. Звезда объяснила огромные траты своим недугом.

Может ли данное расстройство так влиять на человека, 5-tv.ru объяснил врач-психиатр, нарколог Василий Шуров. Эксперт сообщает, что биполярное аффективное расстройство характеризуется двумя фазами.

Первая — это депрессия, при которой понижается настроение и появляются негативные мысли. Вторая фаза — мания, когда энергия зашкаливает и хочется тратить деньги.

«Фаза мании проявляется неуправляемыми тратами. Человек, действительно, может пойти на какие-то дорогие пластические операции, потратить много на косметологов, на брендовые вещи. Часто это деньги кредитные, которых у него нет. В этом состоянии человек очень легко берет кредиты», — объяснил специалист.

При биполярном расстройстве характерен симптом полной неуправляемости, огромного желания тратить и отсутствия критического отношения к тому, что ты делаешь.

«Это не шопоголизм, не транжирство, а именно симптом маниакальной стадии при биполярном расстройстве», — подчеркнул Шуров.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Дана Борисова спустя полгода с боем вырвала у ломбарда деньги за бриллиант.