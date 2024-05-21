Все юридические тонкости: как правильно составить завещание

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 24 0

Адвокат Полещук: завещать имущество можно не только родственнику

Все юридические тонкости: как правильно составить завещание

Фото: www.globallookpress.com / Lola Pineda

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Что можно оставить в наследство, кого нельзя вычеркнуть из документа и о каких тонкостях нужно помнить?

Россияне могут оставить свое имущество кому угодно, по своему желанию распределить доли, а также лишить кого-либо наследства, не объясняя при этом причин. Об этом Газета.ру рассказал адвокат Кирилл Полещук.

В первую очередь он пояснил, что человек может завещать любое имущество. Даже то, которое он приобретет в будущем.

Если же гражданин определенную долю отдаст кому-то, а о другой в завещании не укажет, она будет делиться между наследниками по закону. Чтобы завещание имело законную силу, необходимо его заверить у нотариуса.

Он также может со слов завещатели составить документ, использовав при этом разные технические средства. Кроме того, завещатель в праве в любое время отменить завещание или изменить его.

Поэтому ошибочно думать, отметил адвокат, что документ составляют лишь в преклонном возрасте. В пожилом возрасте может возникнуть больше трудностей с составлением.

Ведь по закону его должен составить дееспособный человек. Именно поэтому зачастую родственники и оспаривают в суде завещания граждан старше 70 лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему за право получить наследство нужно платить.

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