До миллиона рублей: почему за право получить наследство нужно платить

Адвокат назвала те категории граждан, которым не нужно платить госпошлину.

Некоторые категории граждан могут не платить госпошлину за право вступления в наследство, о чем aif.ru рассказала адвокат Марина Артякова. Остальным же придется платить пошлину, которая может составлять до одного миллиона рублей.

Эксперт отметила, что при обращении к государственной нотариальной конторе нужно уплатить только госпошлину, однако ее размер зависит от многих факторов. Ее же придется уплатить и при обращении к частному нотариусу, но к нему добавляется и региональный тариф.

Меньше всего размер госпошлины за получение свидетельства о праве наследования будет у родных и усыновленных детей, супруга, родителей, полнородных братьев и сестер наследодателя — лишь 0,3% от стоимости получаемого имущества, но не больше 100 тысяч рублей. Другим наследникам это обойдется дороже — 0,6% и не более одного миллиона рублей соответственно.

Освободиться от госпошлины могут только несовершеннолетние получатели, но лишь ко дню открытия наследства. Нюанс есть и для тех, кто проживал в той же квартире, что и тот, кто решил оформить документ. Причем человек должен проживать там и после смерти оформителя наследства.

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