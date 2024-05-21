«Все возрасты покорны»: что связывает 15-летнего Кемстача и 23-летнюю Лунаком

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин Эксклюзив 55 0

Дизайнер Тузова: нет доказательств отношения между Лунаком и Кемстачом

Фото, видео: www.globallookpress.com / Petrov Sergey; 5-tv.ru

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Блогер на восемь лет старше актера — неужели она закрутила роман с несовершеннолетним?

Певица и дизайнер Таня Тузова заявила корреспонденту 5-tv.ru, что доподлинно не знает, встречаются ли актер Леон Кемстач и блогер Эвелина Тарханова, более известная как Лунаком. Однако возраст — не помеха, убеждена звезда.

«Я привыкла обсуждать то, что видела свои глазами. Я не видела Лунаком с Кемстачом. Видела фото в интернете, но это не значит, что это правда. Может, они друзья. Обсуждать то, в чем я не уверена, я не буду. Даже если между ними есть отношения, это их дело, двух людей. Любви все возрасты покорны», — ответила Тузова на открытии ресторана Киры Сорокиной в центре Москвы.

Звезд в последнее время часто видели вместе, а на некоторых снимках они и вовсе обнимаются. Все это породило слухи и критику в адрес блогера, ведь она на восемь лет старше актера: ему всего 15, а ей — 23 года.

Сама Лунаком, устав от сплетен, ответила, что она свободная девушка, но в социальной сети у обоих то и дело всплывают одни и те же кадры, пейзажи, виды. При этом Тузова ничего страшного в такой связи не увидела — ее муж, говорит она, старше ее на десять лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, действительно ли певец Ваня Дмитриенко встречается с фигуристкой Камилой Валиевой.

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