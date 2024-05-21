В РФ могут разрешить лишенным гражданства оставаться в стране до 90 дней

Законопроект также предлагает упростить получение ВНЖ по «принципу крови».

Министерство внутренних дел (МВД) России разработало законопроект, разрешающий лишившимся гражданства лицам оставаться в стране от 15 до 90 дней в зависимости от ситуации. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на документ.

Проект о правовом положении лиц, для которых прекращено гражданство России, уже одобрил кабмин. Документ вместе с тем предусматривает введение упрощенного порядка выдачи вида на жительства по «принципу крови». Речь идет о тех потенциальных носителях русского языка, чьи родственники постоянно проживают на территории, относившейся к Российской империи или СССР.

Как объяснил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, поправки потребовались вступления в силу закона «О гражданстве Российский Федерации» в октябре 2023 года.

«Законопроект предусматривает переходные положения для лиц, у которых прекращено гражданство РФ или в отношении которых отменено решение о его приобретении. Пока же эти люди находятся в России с неурегулированным правовым статусом», — отметил он.

Вместе с тем документ предлагает сохранить привилегии для ценных специалистов. Так, они смогут оформлять ВНЖ без получения разрешения на временное проживание, а еще им увеличат срок на осуществления трудовой деятельности с шести месяцев до года по определенной профессии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Подмосковье раскрыли схему легализации мигрантов через гражданство Украины. По уголовному делу задержано 15 человек, включая сотрудника миграционной службы. Нелегальные мигранты по упрощенной схеме получили российский паспорт, заплатив за такую услугу до 700 тысяч рублей.