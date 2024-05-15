В Подмосковье раскрыли схему легализации мигрантов через гражданство Украины

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Евгения Романова
Евгения Романова 18 0

По уголовному делу задержано 15 человек, включая сотрудника миграционной службы.

Фото, видео: Telegram / Официальный канал ГСУ СК России по Московской области / gsuskmosobl; 5-tv.ru

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Следователи совместно с сотрудниками ФСБ и ГУУР МВД России задержали 15 человек по делу об организации незаконной миграции. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба ГСУ Следственного комитета РФ по Подмосковью.

По данным следствия, с июля по декабрь 2023 года сотрудник миграционной службы УМВД по городу Домодедово вместе с тремя россиянами организовал незаконный въезд и пребывание в России 11 иностранцев Вьетнама, Узбекистана и Азербайджана.

Им выдали подложные документы о наличии гражданства Украины и регистрации в Херсонской области. Так иностранцы смогли по упрощенной схеме получить российский паспорт. Такая услуга была платной — нелегальные мигранты заплатили от 400 до 700 тысяч рублей.

Задержанные 15 человек в зависимости от роли каждого подозреваются в организации незаконной миграции, служебном подлоге и использовании заведомо подложного документа. Четверо фигурантов заключены под стражу, а 11 находятся под подпиской о невыезде.

Правоохранители провели обыски по месту жительства и работы фигурантов. У них изъяты телефоны, деньги и подложные документы. Назначены компьютерно-технические и почерковедческие экспертизы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в отношении водителя автобуса, утонувшего в Мойке, возбудили дело о фиктивной регистрации мигрантов. Мужчине уже назначен арест сроком на два месяца за нарушение правил ПДД. Теперь правоохранители установили, что водитель прописал в своей квартире десять иностранцев.

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