Обыски проводятся у экс-помощника бывшего депутата Госдумы Рашкина

Известно, что против Николая Степанова возбуждены уголовные дела по двум статьям.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев; 5-tv.ru
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Правоохранители проводят обыски у Николая Степанова, бывшего помощника лишенного полномочий экс-депутата Госдумы Валерия Рашкина. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.
Следственные действия проводятся по месту жительства Степанова. Известно, что против него возбуждены уголовные дела о госизмене и оправдании терроризма. Следует отметить, что Степанов является участником «Съезда народных депутатов» экс-парламентария Ильи Пономарева**.
Отметим, что в 2022 году, по версии следствия, Рашкин с другим охотником застрелил лося. После этого они спрятали ружье и разделали тушу животного, чтобы скрыть улики. Рашкину дали три года условно по делу о незаконной охоте.
Ранее 5-tv.ru писал, что зампред правительства Алтайского края Иван Кибардин задержан в Москве. Накануне перед этим, 16 мая, сообщалось об обысках в здании кабмина региона.
* — деятельность признана нежелательной в РФ
** — признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов
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