Уже придумали имена детям: Мария Погребняк рассказала о своем новом женихе
Мария Погребняк заявила, что хочет родить ребенка от своего жениха
Фото: ИЗВЕСТИЯ / СЕРГЕЙ_ЛАНТЮХОВ
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Блогер спустя восемь месяцев после развода вновь собирается пойти под венец.
Блогер Мария Погребняк решила снова дать шанс браку — она выходит замуж после развода с Павлом Погребняком. Ее женихом стал бизнесмен Игорь Головинский. О том, как ей сделали предложение и какие у пары планы на совместную жизнь — многодетная мама рассказал изданию StarHit.ru.
Мария знала, что ее новый ухажер готов к семье, она ждала предложение руки и сердца, но все произошло немного иначе, чем показывают в фильмах. С долей неловкости, но не меньшей радости.
Многие мужчины выбирают рестораны местом для такого важного события. Мария была готова к подобному сюжету, однако Игорь ее удивил. В тот день пара занималась своими ежедневными делами, они сходили на тренировку, а потом сели передохнуть.
«Я залезла в свой телефон, меня не было в Сети три часа. Внезапно Игорь просит подержать коробочку, я на автомате беру ее и кладу себе на колени. Потом поворачиваюсь и спрашиваю: „Что это?“ Через несколько секунд понимаю — нужно открыть», — рассказала невеста.
Она призналась, что сильно растерялась, поэтому вела себя глупо и нелепо, но без раздумий согласилась. Когда прошел шок, то Мария решила поделиться с близкими и друзьями важной новостью.
«Потом мне все позвонили, поздравили. Я рассказала историю детям, а они ответили: „Ну, у тебя все через одно место“. Думаю, если бы я отодвинула коробку и стала говорить по телефону, возможно, Игорь подумал бы: „Ладно, не сейчас“, — и убрал кольцо обратно в карман. Тогда бы я пропустила свое предложение», — смеялась Погребняк.
Пока влюбленные в раздумьях, когда лучше пожениться и выбирают самое удачное время, чтобы потом вдвоем уехать отдыхать.
Головинский и Погребняк даже уже задумались о детях, Мария не против завести еще ребенка, но очень хочет девочку. Вместе с будущим мужем они даже придумали имена: если девочка, то Россияна, если мальчик — Владимир.
Жених Марии старается избегать публичности и не хочет излишнего внимания к себе, поэтому на совместных фотографиях его внешность скрыта.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что Мария Погребняк рассказала, как зарабатывала в 16 лет.
Читайте также
47%
-0.34 98.58
-0.20
Нашли ошибку?