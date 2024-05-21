Вплоть до ампутации: чем опасна припухлость мошонки и из-за чего она возникает

Уролог Мкртчян: припухлость мошонки может привести к бесплодию и даже ампутации
Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович
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Этим недугом страдает огромное количество мужчин.
Одной из самых распространенных проблем с мужским здоровьем является болезненная припухлость мошонки. Член Российского общества урологов кандидат медицинских наук Карен Мкртчян в беседе с изданием Lenta.ru объяснил, что становится причиной этого патологического состояния.
По словам специалиста, причиной всему зачастую становится эпидидимит, который встречается у 25-65 мужчин из десяти тысяч в возрасте 18-39 лет. Речь идет о воспалении придатка яичка, которое возникает из-за попадания туда бактерий, грибков или вирусов из уретры и мочевого пузыря.
Заболевание может развиться на фоне инфекции, занесенной в организм половым путем, запущенного простатита или эндокринных болезней. Уролог пояснил, что воспаление может начаться даже из-за тесной одежды и сидячего образа жизни.
При первых симптомах и болезненных ощущениях необходимо незамедлительно обратиться к врачу и проконсультироваться по поводу диагностики и лечения, так как игнорирование проблемы может привести к бесплодию и даже ампутации.
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