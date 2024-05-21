Вплоть до ампутации: чем опасна припухлость мошонки и из-за чего она возникает

|
Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 19 0

Уролог Мкртчян: припухлость мошонки может привести к бесплодию и даже ампутации

Вплоть до ампутации: чем опасна припухлость мошонки и из-за чего она возникает

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Этим недугом страдает огромное количество мужчин.

Одной из самых распространенных проблем с мужским здоровьем является болезненная припухлость мошонки. Член Российского общества урологов кандидат медицинских наук Карен Мкртчян в беседе с изданием Lenta.ru объяснил, что становится причиной этого патологического состояния.

По словам специалиста, причиной всему зачастую становится эпидидимит, который встречается у 25-65 мужчин из десяти тысяч в возрасте 18-39 лет. Речь идет о воспалении придатка яичка, которое возникает из-за попадания туда бактерий, грибков или вирусов из уретры и мочевого пузыря.

Заболевание может развиться на фоне инфекции, занесенной в организм половым путем, запущенного простатита или эндокринных болезней. Уролог пояснил, что воспаление может начаться даже из-за тесной одежды и сидячего образа жизни.

При первых симптомах и болезненных ощущениях необходимо незамедлительно обратиться к врачу и проконсультироваться по поводу диагностики и лечения, так как игнорирование проблемы может привести к бесплодию и даже ампутации.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему на самом деле появляются камни в почках.

+23° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
90.65
-0.34 98.58
-0.20
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:36
Госдума приняла законопроект о лимите на банковские переводы без открытия счета
15:32
Стало известно об аресте бывшего командующего 58-й армией ВС РФ Ивана Попова
15:30
Реки и каналы Петербурга закрыли для гидроциклов
15:20
Вплоть до ампутации: чем опасна припухлость мошонки и из-за чего она возникает
15:18
Суд арестовал люксовые авто и мотоцикл экс-замминистра обороны Иванова
15:09
«Ключевой момент»: в США признали передачу оружия Украине для ударов по Крыму

Сейчас читают

Эндокринолог Павлова объяснила, почему фастфуд и газировка могут стать причиной вечно грязной головы
«Все в руках иранцев. Если скажут, что теракт, то будет война»: что сгубило Раиси
«Не очень веселый праздник»: что омрачило день рождения Филиппа Киркорова
Во славу победителям: прямая трансляция Парада Победы на Красной площади

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео