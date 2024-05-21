Нужно больше пить воды? Почему на самом деле появляются камни в почках

Можно ли предупредить возникновение недуга?

Камни в почках — одна из самых неприятных особенностей человеческого организма. Существует версия, что если отказаться от обычной воды, то организм перестанет накапливать вредоносные отложения. Так ли это на самом деле, в беседе с aif.ru рассказал врач-уролог и доктор медицинских наук Виген Малхасян.

Эксперт объясняет, почему чаще всего образуются камни в почках. Дело в том, что главная функция этого органа — фильтрация крови и выведение из организма вредных веществ.

«Образование камней в почках является следствием повышенного выделения почками веществ, из которых формируются камни, таких как кальций, оксалаты, мочевая кислота», — говорит специалист.

Немаловажную роль в этом процессе играют так называемые «ингибиторы роста камней» — цитрат и магний. Они призваны не допустить процесса камнеобразования, поэтому дефицит этих веществ в моче приводит к ускоренному появлению отложений.

Малхасян отмечает, что употребление воды, наоборот, помогает предотвратить образование камней, так как она снижает концентрацию вредных веществ за счет увеличения количества мочи. Поэтому, вода играет важную роль в профилактике появления камней, и отказываться от нее ни в коем случае нельзя.

Однако, несмотря на все старания, камни все еще могут дать о себе знать, и причин этому несколько. Среди самых распространенных — это генетическая предрасположенность, неправильное питание, сахарный диабет и ожирение, а также малоподвижный образ жизни.

При этом, по словам специалиста, ежедневный прием примерно двух литров воды в любом случае будет хорошим способом если не предотвратить, то хотя бы сильно замедлить процесс формирования камней.

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