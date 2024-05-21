Место под солнцем: в России могут разрешить продажу алкоголя на летних верандах

Сейчас распитие спиртных напитков на террасах является административным нарушением и карается штрафом.

В теплую погоду на летних верандах Петербурга, ожидаемо, полная посадка. Правда, посетители даже не подозревают о том, что, заказывая напиток покрепче, они становятся нарушителями. На уличных террасах действует запрет на продажу алкоголя, который рестораторы нередко нарушают, не желая терять клиента.



Впрочем, уже скоро правила могут измениться. Соответствующие поправки к законопроекту сейчас обсуждают в Госдуме. Подробнее рассказала корреспондент «Известий» Наталия Оскерко.

О запрете продажи спиртного на летних террасах в Петербурге, кажется, и не слышали. Все по стандартной схеме: барное меню с сезонными предложениями, вынос заказанного напитка в бокале, оплата прямо на улице.

О наличии подобных нарушений как минимум в трех заведениях на «ресторанной» улице Рубинштейна не слышали. А кое-где и вовсе пытаются с этим спорить. Но Кодекс об административных правонарушениях куда убедительнее. Формально летние площадки заведениям не принадлежат. Торговля алкоголем здесь считается продажей на вынос, а это — вне закона.

Заведение могут оштрафовать на сумму от 100 до 300 тысяч рублей. Но и сами клиенты в этой ситуации становятся, по сути, нарушителями: употребление алкогольных напитков в общественном месте карается штрафом до полутора тысяч рублей.

Владельцы баров с летними пристройками признаются: вынуждены постоянно лавировать между соблюдением закона и желанием угодить клиентам.

«Мы просим выпивать внутри заведения, не продаем алкоголь в бутылках, если знаем, что люди могут выйти на террасу. На всякий случай наливаем им в пластик. Но это все — эквилибристика! Конечно, должны быть террасы, где люди пьют не только чашечку кофе. Потому что за чашечкой кофе большинство людей, особенно туристов, вечер не проводят, и это всем известно», — говорит основатель и совладелец бара Андрей Федотов.

Зато юридическим казусом могут пользоваться все, кому не лень.

«Вы продаете на вынос, люди у вас распивают в общественном месте, вас лишат лицензии. Что такое лишат лицензии? Ну, это закрытие предприятия, банкротство. Ну, и начинается там административная мзда», — говорит президент рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.

На внесении поправок рестораторы настаивают уже несколько лет. Все-таки лицензия обходится примерно в 65 тысяч рублей в год. Аренда участка под террасу тоже платная. Многие компенсируют эти расходы именно в высокий сезон, прохладительными и горячительными напитками.

«На юге России, ну по понятным причинам, в летний сезон туристический до 60% всего розничного оборота в объектах общественного питания осуществляется как раз на тех самых летних верандах. В Санкт-Петербурге, начиная с белых ночей, вот в этот самый-самый высокий туристический сезон, объем продаж на летних верандах тоже достигает 50%», — говорит аналитик потребительского рынка Максим Черниговский.

Разрешить продажу спиртного в сезонных залах кафе и ресторанов могут уже с 1 июня. Однако с оговоркой: веранды должны примыкать к стационарным объектам общепита. А вот для удаленных летних площадок — в парках и на пляжах — правила останутся теми же.