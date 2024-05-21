День поминовения Николая Чудотворца: что можно и нельзя делать 22 мая

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 28 0

Николай Чудотворец — один из самых почитаемых святых в православном мире

День поминовения Николая Чудотворца: что можно и нельзя делать 22 мая

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

У православных христиан 22 мая отмечается важная дата — перенесение мощей святого Николая Чудотворца. В этот день необходимо соблюдать множество вековых традиций, о которых россиянам напомнил сайт URA.RU.

Николай Чудотворец считается спасителем и воскресителем мертвых, поэтому верующие уверены — вода, освященная в его день, обладает целебными свойствами. Кроме того, 22 мая считается лучшим временем для заключения брака и примирения с родными и близкими.

Внимательно следят в этот день и за погодой — если на улице прошел дождь, значит лето будет урожайным и не засушливым. Это хороший знак для жителей сельской местности, которые как раз готовятся к посеву и переводу скота на летние пастбища.

Однако не всему Николай Чудотворец рад в этот день. Вам не стоит брать или давать деньги в долг, а также стричь волосы и ногти — это может привести к болезням и бедности. Ближе к концу дня, после захода солнца, не нужно выносить из дома мусор, чтобы вместе с ним не лишиться семейного благосостояния.

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