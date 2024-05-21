Госдума приняла законопроект о лимите на банковские переводы без открытия счета

Государственная дума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о введении максимального лимита в размере 100 тысяч рублей на разовые банковские переводы физлиц без открытия счета при упрощенной идентификации. Документ опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Сейчас при денежных переводах на сумму больше 15 тысяч рублей проводится упрощенная идентификация клиента, для которой нужно просто предоставить банку свои паспортные данные. Речь идет о физических лицах. В пояснительной записке говорится, что это создает риски совершения непрозрачных операций в этой сфере. Максимальная сумма таких переводов не ограничена.

Однако принятый Думой закон вводит лимит на разовые переводы без открытия счета. Изменение вносится в седьмую статью закона о противодействии отмыванию преступных доходов.

Еще корреспондирующее изменение вносятся в десятую статью закона о национальной платежной системе. Так, правка повышает до 100 тысяч рублей с 60 тысяч рублей сумму максимального остатка средств на неперсонифицированном электронном средстве платежа.

Закон вступит в силу через год после официального опубликования.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что с 1 мая в банках России изменился лимит бесплатных переводов. В частности, максимальная сумма переводов через Систему быстрых платежей увеличилась со 100 тысяч рублей до 30 миллионов рублей в месяц. Соответствующие поправки в закон «О банках и банковской деятельности» ыли приняты еще летом 2023 года.