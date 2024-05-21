В новых частях «Пиратов Карибского моря» появится суперзвезда Голливуда

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 46 0

По франшизе «Пираты Карибского моря» снимут два фильма с участием Марго Робби

В новых частях «Пиратов Карибского моря» появится суперзвезда Голливуда

Фото: www.globallookpress.com / Supplied by FilmStills.net

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Фанатов волнует, вернется ли в франшизу Джонни Депп?

Актриса Марго Робби снимется в двух предстоящих фильмах Disney по франшизе «Пираты Карибского моря». Об этом сообщил продюсер Джерри Брукхаймер в интервью с Entertainment Weekly.

«Это два разных фильма. Мы надеемся снять их оба, и я думаю, что Disney согласны с тем, что они действительно хотят снять фильм о Марго (Робби)», — рассказал он.

По словам продюсера, первая часть будет перезапуском истории, над ней он будет работать со сценаристом Джеффом Натансоном, который написал сценарий для пятой части франшизы «Мертвецы не рассказывают сказки». А за вторую кинокартину уже примется продюсерская студия самой Робби и ее мужа.

Сценарий напишет Кристина Ходсон, ответственная за картину «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн». Так как это перезапуск, в нем не будут участвовать прежние персонажи, но создали хотели бы видеть в нем Джонни Деппа, который своим образом капитана Джека Воробья принес фильмам такую ошеломительную популярность.

«Это перезагрузка, но, если бы это зависело от меня, он бы в ней участвовал», — подчеркнул Брукхаймер.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как изменились актеры из фильма «Эдвард руки-ножницы».

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В новых частях «Пиратов Карибского моря» появится суперзвезда Голливуда

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