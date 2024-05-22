Главу Минобороны Италии Крозетто экстренно доставили в больницу

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 15 0

Что произошло с министром?

Главу Минобороны Италии Крозетто экстренно доставили в больницу

Фото: www.globallookpress.com / Stefano Carofei

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Глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто был госпитализирован прямо с заседания Верховного совета по обороне. Об этом сообщила газета La Repubblica.

По данным источников, чиновника начали беспокоить боли в груди. Немедленно была проведена консультация врача, после чего было принято решение доставить Крозетто в больницу Сан-Карло-ди-Нэнси для дальнейшего обследования.

Ранее 5-tv.ru писал, что король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд заболел воспалением легких. Он уже завершил медицинское обследование.

Оно проводилось в королевской клинике Аль-Салам Палас в Джидде. Отмечается, что врачи прописали 88-летнему монарху пройти курс терапии антибиотиками.

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Главу Минобороны Италии Крозетто экстренно доставили в больницу

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