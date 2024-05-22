Собянин подвел итоги Московской олимпиады школьников

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 16 0

Победители и призеры олимпиады получат различные льготы от высших учебных заведений:

Собянин подвел итоги Московской олимпиады школьников

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин / mos_sobyanin

Победителями и призерами Московской олимпиады школьников стали более 6,3 тысячи ребят, из которых 80% — жители столицы. Об этом 22 мая сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Олимпиада рассчитана на учеников 5–11-х классов и проходила с октября по апрель по 22 направлениям. Школьники демонстрировали знания как в теории, так и на практике — в культурных и научных центрах столицы», — говорится в его сообщении в Telegram-канале.

Собянин обратил внимание на то, что школьники в рамках выполнения заданий олимпиады посетили, в частности, Московский планетарий, Зоологический музей и Новую Третьяковку.

Отмечается, что победители и призеры финала Московской олимпиады получат различные льготы от высших учебных заведений: поступление без экзаменов по профилю, дополнительные баллы или зачет 100 баллов по ЕГЭ по предмету олимпиады.

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