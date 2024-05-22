Дрон атаковал электропоезд в Белгородской области

Электропоезд на железной дороге в Белгородской области подвергся атаке беспилотника. Пассажиров внутри в этот момент не было. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Сегодня утром на участке железной дороги Белгород — Наумовка подвергся атаке БПЛА электропоезд, который следовал без пассажиров. Пострадавших нет, есть повреждения железнодорожного пути и контактной сети», — написал он.

В связи с происшествием движение всех пригородных поездов от станции Толоконное (в поселке Октябрьский) до Наумовки приостановлено до устранения технических неисправностей. При необходимости запустят дополнительный автобус.

Губернатор пообещал сообщить дополнительно о восстановлении движения пригородных поездов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Гладков опубликовал список жертв обрушения дома после удара ВСУ по Белгороду. Теракт произошел 12 мая, в результате него погибли 17 человек.