Дрон атаковал электропоезд в Белгородской области
Все произошло на участке ж/д Белгород — Наумовка.
Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов
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Электропоезд на железной дороге в Белгородской области подвергся атаке беспилотника. Пассажиров внутри в этот момент не было. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Сегодня утром на участке железной дороги Белгород — Наумовка подвергся атаке БПЛА электропоезд, который следовал без пассажиров. Пострадавших нет, есть повреждения железнодорожного пути и контактной сети», — написал он.
В связи с происшествием движение всех пригородных поездов от станции Толоконное (в поселке Октябрьский) до Наумовки приостановлено до устранения технических неисправностей. При необходимости запустят дополнительный автобус.
Губернатор пообещал сообщить дополнительно о восстановлении движения пригородных поездов.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Гладков опубликовал список жертв обрушения дома после удара ВСУ по Белгороду. Теракт произошел 12 мая, в результате него погибли 17 человек.
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