Гладков опубликовал список жертв обрушения дома после удара ВСУ по Белгороду

Список жителей Белгорода, погибших в результате обрушения дома после прилета украинской ракеты 12 мая, опубликовал в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Их имена всегда будут в нашей памяти», — написал он.

Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибших, отметив, что вместе с ними скорбит вся Россия.

До этого в СК РФ сообщили об установлении личностей всех 17 погибших в результате теракта в Белгороде, когда после удара украинской ракеты обрушился целый подъезд жилого многоквартирного дома. В рамках уголовного дела, как отмечается, были проведены генетические и иные экспертизы.

Белгород 12 мая подвергся массированной атаке украинских вооруженных формирований. Подъезд одного из жилых многоквартирных домов в городе обрушился после удара боевиков из комплекса «Точка-У». По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru писал, как житель Белгорода спас мать с младенцем при обрушении подъезда после удара украинской ракеты.