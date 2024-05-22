Уже проник в Россию: насколько опасен новый вариант коронавируса FLiRT

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Александр Тарасов
Александр Тарасов Эксклюзив 1 0

Вирусолог Малинникова: вариант коронавируса FLiRT не несет большой опасности

Фото, видео: Демьянчук Александр, Геодакян Артем / ТАСС; 5-tv.ru

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Какие симптомы у этого штамма?

В России выявили новый вариант коронавируса под названием FLiRT, однако в Роспотребнадзоре заявили, что готовы и к нему. Профессор и заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава РФ Елена Малинникова рассказала 5-tv.ru, чего ждать россиянам от нового ответвления «Омикрона».

Эксперт уверена, что большой опасности для населения FLiRT не представляет. И опасаться того, что заболеваемость коронавирусом немного подросла не осенью или зимой, а ближе к лету, тоже не стоит. Но это может быть связано с увеличившимся в этот период числом контактов людей в майские праздники. Причем подобный рост заболеваемости был ожидаем, подчеркнула Малинникова.

«Рост коронавирусной инфекции прогнозировался и ранее, и если вспомнить предыдущие годы, то мы видели даже несколько подъемов заболеваемости, волн подъема заболеваемости коронавирусной инфекции именно в летний период», — напомнила Малинникова.

Стоит упомянуть, что и в Роспотребнадзоре ранее указали, что FLiRT не выделяется на фоне других разновидностей «Омикрона» — он не несет большой опасности для здоровья человека. Сейчас стараются госпитализировать людей только из группы риска, например, детей и пожилых.

Пока нет оснований считать, что FLiRT будет более тяжелым, чем предыдущие варианты коронавируса. Специалист выделила следующие симптомы, которые характерны штамму: интоксикация, лихорадка, головная боль, кашель, а осиплость в горле один из ведущих среди них. Потеря вкуса и обоняния также будут сопровождать заболевшего.

Ранее 5-tv.ru писал, как вариант коронавируса FLiRT распространяется на Западе.

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