До небывалых размеров: можно ли увеличить пенис без операции

Многие мужчины неудовлетворены размером своего полового члена. Чаще всего подобная проблема носит исключительно психологический характер.

Вопрос размера мужского достоинства достаточно часто волнует как их обладателей, так и женщин. Проблемы, собственно, нет, поскольку она заложена исключительно в подкорках подсознания.

Тем не мене, некоторые мужчины все равно продолжают искать способы по увеличению своего «агрегата». В беседе с 5-tv.ru врач-уролог Сергей Ильин рассказал о наиболее известных способах увеличение размера полового члена.

ТаК, большинство нашумевших методов являются нерабочими и неэффективными. Единственный существующий способ добиться желаемых размеров — это хирургическое вмешательство. Все рекламируемые крема и помпы не являются рабочим средствами.

«Вот как можно увеличить палец? Оттягивать его и также растягивать половой член? Он такой же, как орган, как все остальные пальцы руки, ноги. Это все неэффективно, все фикция, полная воды фикция», — отмечает специалист.

Ключевым моментом в вопросе неудовлетворенности размером полового органа является умение правильно пользоваться тем, что дала природа. Многие об этом уже говорили, поэтому данный тезис, скорее, является давно установленным фактом. Дело абсолютно не в размере, а в умениях и навыках его использования.

«Можно дойти до того, что такой комплекс должен быть у всех людей с низким ростом. Но, слава богу, они не забивают себе мозги. Давайте их вытягивать. Это какое-то прокрустово ложе будет. Зачем это нужно? Здесь чисто психологический момент», — подчеркивает эксперт.

Если все-таки выбирать между двумя реальными вариантами увеличения полового члена, то лучше, конечно, отдавать выбор в пользу пластической операции. Но в таком случае очень важно учесть два момента. Во-первых, чтобы оперирующий хирург обладал определенной опытом, во-вторых, нужно быть готовыми к тому, что полученный результат может не оправдать ожидания.

Дело в том, что анатомическое строение полового члена имеет свои особенности, поэтому одно неправильное действие может привести к обильной кровопотери. Если говорить про недовольство результатом, то здесь все проще — визуализированное ожидание может не оправдаться.

«Это кровеносный орган и он очень хорошо снабжается кровью. Любое кровотечение может закончиться очень плачевно. А второй момент, конечно, не совсем корректно, но, например, женщины делают операции на молочной железе груди, редко бывают довольны результатом операции. То размер не нравится, то импланты, то один выше, то один ниже, то сосок, куда-то ушел», — объясняет врач.

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