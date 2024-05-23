Шесть крокодилов на ферме и полный патриархат. Увлекательные истории живущих с африканцами россиян

Межрасовые браки давно не вызывают удивления у общественности. Однако любопытство и интерес пробуждается, когда речь заходит о проживании россиян с возлюбленными в Африке. Издание KP.RU узнало интересные подробности об экзотической жизни сограждан совсем в другом мире.

Интеллект и сексуальность

Татьяна Чапурина из Набережных Челнов никогда не думала, что выйдет замуж за африканца. Ее сын от первого брака — международной волонтер. Он уже несколько лет живет в ЮАР и приобщает мать к африканской культуре. Вот Татьяна и начала интересоваться Африкой в сети, где случайно познакомилась с очень интеллектуальным нигерийцем.

Среди жителей Нигерии распространено убеждение о привлекательности и хозяйственности русских женщин, поэтому Ннамди Озоемена Патрик сразу заинтересовался Татьяной.

«И вот мы с ним начали общаться, обсуждать Африку. Он оказался бизнесменом, специалистом по логистике нефтепродуктов. Я же тогда была совладельцем международной юридической компании, мы стали бизнес-партнерами. А потом он просто по-мужски решил: я буду его супругой!» — рассказывает россиянка.

Татьяну поразила настойчивость в хорошем смысле, напористость, сексуальность и ум Ннамди. Африканец добился расположения россиянки, но Татьяне пришлось подстроиться под супруга в семейной жизни.

«Там царит патриархат: женщина должна подчиняться супругу. Я обязана всегда признавать его первенство. Даже в речи я не могу говорить „Ннамди“ — только „мой муж“. <…> Ведя дела в Нигерии, я не могу общаться с женатыми бизнес-партнерами», — отметила Чапурина.

По ее словам, африканцы могут спокойно опоздать на встречу, время для них идет по-другому. Еще они необязательные, а местные мужчины — очень эмоциональны и не так сдержаны, как большинство россиян.

Но зато любят свою половинку, как никто другой. Татьяна рядом с мужем чувствует себя настоящей принцессой. У нигерийцев невероятное чувство семьи, разводы здесь — редкость.

«И сейчас я счастлива, на семейной ферме в Нигерии держим шесть крокодилов. Конечно, тут не все радужно, есть проблемы с безопасностью, в каждом выезде меня сопровождает пара охранников. Но зато здесь, в Африке, я расцветаю и постоянно улыбаюсь!» — заключила счастливая и влюбленная женщина.

Мужчина — Бог

Интересно узнать о жизни русского с африканцем в обратной ситуации, когда русский мужчина берет в жены уроженку Африки. Российский бизнесмен Александр Рандентанс живет в Киншасе, столице Демократической Республики Конго (ДРК) со своей женой-африканкой. Но счастье в браке с иностранкой он испытал не сразу.

Здесь у местных обычаи такие, что муж является главой семьи. И даже если жена работает сама, она обязана отдавать все деньги супругу. Но у Александра возникли проблемы, когда жена потребовала дорого заплатить за ее добровольный отъезд из его жилища.

«Спасла меня вторая (нынешняя) супруга. Старейшины ее племени „перетерли вопрос“ с авторитетами из клана моей бывшей — и все претензии отпали», — поделился россиянин.

Мужчина признается, что в Киншасе высокий уровень преступности. Сумки, пакеты или телефон здесь могут выхватить с легкостью. Еще одна проблема — инфраструктура. Даже в элитных домах могут не работать лифты, а при дожде везде вырубается электричество. Дороги становятся похожими на реки.

«Но зато тут душевно! Африканцы — очень дружелюбные люди, с соседями по дому живем, как одна большая семья», — отмечает добродушие местных Александр.

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