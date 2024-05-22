Последовательно позиции СССР: в Кремле высказались о признании Палестины государством

Сегодня такое решение приняли ряд стран.

Россия — правопреемница СССР, который признал Палестину в качестве государства, а РФ приняла последовательное решение. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

«Российская Федерация является правопреемницей Советского Союза. И Советский Союз, уже на финальной стадии своего существования, как раз признал государство Палестина. И это абсолютно укладывается в соответствующую резолюцию Совета безопасности ООН и подход на основе двухгосударственного урегулирования», — сказал он.

Песков добавил, что Россия продолжает последовательную и транспарентную позицию СССР в этой области.

Прежде Генассамблея ООН приняла резолюцию о расширении прав Палестины в организации. Решение означает, что она, начиная с 79-й сессии в сентябре, получит дополнительные права и привилегии.

В числе прочего Палестина сможет делать заявления от имени групп стран, получит право на полное участие в конференциях и совещаниях под эгидой ГА ООН. Также резолюция подтверждает право палестинского народа на самоопределение.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Норвегия, Испания и Ирландия решили признать Палестину государством. Официально решения стран, как ожидается, вступят в силу 28 мая.