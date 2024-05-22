Последовательно позиции СССР: в Кремле высказались о признании Палестины государством

|
Евгения Романова
Евгения Романова 0

Песков напомнил о признании СССР Палестины как государства

Последовательно позиции СССР: в Кремле высказались о признании Палестины государством

Фото: Zuma\TASS / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Сегодня такое решение приняли ряд стран.

Россия — правопреемница СССР, который признал Палестину в качестве государства, а РФ приняла последовательное решение. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

«Российская Федерация является правопреемницей Советского Союза. И Советский Союз, уже на финальной стадии своего существования, как раз признал государство Палестина. И это абсолютно укладывается в соответствующую резолюцию Совета безопасности ООН и подход на основе двухгосударственного урегулирования», — сказал он.

Песков добавил, что Россия продолжает последовательную и транспарентную позицию СССР в этой области.

Читайте также

«Тектонические сдвиги»: чем грозит Израилю признание Палестины странами Европы

Прежде Генассамблея ООН приняла резолюцию о расширении прав Палестины в организации. Решение означает, что она, начиная с 79-й сессии в сентябре, получит дополнительные права и привилегии.

В числе прочего Палестина сможет делать заявления от имени групп стран, получит право на полное участие в конференциях и совещаниях под эгидой ГА ООН. Также резолюция подтверждает право палестинского народа на самоопределение.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Норвегия, Испания и Ирландия решили признать Палестину государством. Официально решения стран, как ожидается, вступят в силу 28 мая.

+17° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
90.41
-0.24 98.30
-0.28
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:06
На улицы Тегерана вышли миллионы иранцев, чтобы проститься с президентом Раиси
15:54
ФАС возбудила дело в отношении МТС из-за повышения стоимости услуг
15:54
ВСУ атаковали дроном-камикадзе территорию Запорожской АЭС
15:41
СМИ заявили о планах Литвы расторгнуть ряд соглашений с Россией
15:34
В Московской области загорелась электричка
15:34
Центробанк заявил о недопустимости суточного лимита на переводы самому себе

Сейчас читают

«Увидеть Париж и умереть?»: Игры-2024 станут «русской рулеткой» без русских
Борьба за справедливость: в каких случаях можно оспорить штраф за нарушение ПДД
Во славу победителям: прямая трансляция Парада Победы на Красной площади
Хочется чего-то вкусненького: как избавиться от привычки заедать стресс

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео