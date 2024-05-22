Море у берегов Анапы заполонили медузы

У берегов Анапы небывалое скопление медуз. Черное море сейчас больше напоминает то ли кисель, то ли застывшую ледяную гладь.

Белое полотно протянулось на сотни метров. Заходить в такую воду рискуют только самые смелые.

И говорят, что ощущения не из приятных. Как объяснили специалисты, в этом явлении нет ничего особенного — оно происходит ежегодно.

Вот только повышенная активность медуз, как правило, наблюдается в середине лета. А в этом году все произошло раньше срока из-за жаркой погоды.