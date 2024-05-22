Умер 63-летний герой треш-стримов Батя Балдежа

Мужчина тяжело болел и был брошен семьей.
Фото: из открытых источников
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Умер отец популярного российского треш-стримера Руслана Гительмана Георгий Гительман, более известный как Батя Балдежа. Об этом стало известно из Telegram-канала «Гительман Family».
«Гоша умер сегодня», — говорится в сообщении.
Подробностей обстоятельств смерти блогера не приводится. До этого в марте появилась информация о том, что у Георгия Гительмана обнаружили рак легких четвертой стадии.
Известно, что, пока мужчина боролся с заболеванием и мучался от боли, его сын продолжал снимать видео, развлекая публику. Руслан Гительман — известный стример.
Мужчина прославился тем, что показывал свою повседневную жизнь: встречи с друзьями и застолья. Он также неоднократно испытывал на прочность свое здоровье, порой пробуя сомнительную еду.
Позже зрители обратили внимание на его харизматичного отца — Георгия. Сначала тот работал грузчиком, а когда и его настигла слава, то стал блогером.
Читайте также
72%
-0.22 97.90
-0.40
Нашли ошибку?