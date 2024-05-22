Умер 63-летний герой треш-стримов Батя Балдежа

Умер отец популярного российского треш-стримера Руслана Гительмана Георгий Гительман, более известный как Батя Балдежа. Об этом стало известно из Telegram-канала «Гительман Family».

«Гоша умер сегодня», — говорится в сообщении.

Подробностей обстоятельств смерти блогера не приводится. До этого в марте появилась информация о том, что у Георгия Гительмана обнаружили рак легких четвертой стадии.

Известно, что, пока мужчина боролся с заболеванием и мучался от боли, его сын продолжал снимать видео, развлекая публику. Руслан Гительман — известный стример.

Мужчина прославился тем, что показывал свою повседневную жизнь: встречи с друзьями и застолья. Он также неоднократно испытывал на прочность свое здоровье, порой пробуя сомнительную еду.

Позже зрители обратили внимание на его харизматичного отца — Георгия. Сначала тот работал грузчиком, а когда и его настигла слава, то стал блогером.