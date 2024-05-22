Мединский стал секретарем Совета по культуре и искусству при президенте РФ

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Срочная новость 16 0

Прежде этот пост занимал Владимир Толстой.

Мединский стал секретарем Совета по культуре и искусству при президенте РФ

Фото: Гердо Владимир / ТАСС

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Владимир Путин включил в состав Совета при президенте по культуре и искусству своего помощника Владимира Мединского. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет портале правовой информации.

Согласно документу, Мединский теперь будет секретарем этого Совета. Ранее этот пост занимал Владимир Толстой. Последний этим же указом был исключен из его состава.

«Внести в состав Совета при президенте Российской Федерации по культуре и искусству, <…> включив в него Мединского <…> и исключив Толстого <…>», — говорится в тексте документа.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Прежде стало известно, что Россияна Марковская покидает пост пресс-секретаря министра обороны. Она переходит на другую должность. Какую именно — пока неизвестно.

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