Путин провел заседание набсовета АСИ. Главное

Регионы, примыкающие к Азовскому морю, ждут масштабные перемены. Об этом сегодня говорилось на встрече Владимира Путина с наблюдательным советом Агентства стратегических инициатив.

АСИ разработало целую программу, чтобы уровень жизни в Приазовье был не ниже, чем в целом по стране. Идей много — например, возобновить пассажирские перевозки через порты Ейска и Мариуполя. Как оценил предложения президент, узнал корреспондент «Известий» Павел Матвеев.

На заседании наблюдательного совета АСИ Путин выступал всего десять минут — больше слушал. Но даже за это время коснулся сразу нескольких важнейших тем.

«Заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив проходит, как мы понимаем, в достаточно ответственный момент. Как вы знаете, определены национальные цели развития на долгосрочную перспективу. Для их достижения формируются и готовятся к запуску новые национальные проекты и программы. Хочу еще раз подчеркнуть: чтобы осуществить намеченные планы, успешно ответить на внешние вызовы, нужны слаженные действия всех уровней власти», — сказал Путин.

Отдельно президент остановился на необходимости эффективно развивать технологический суверенитет, чтобы мешать недружественным странам мешать России.

«Чем эффективнее мы будем, тем труднее будет нашим недоброжелателям что-то и в чем-то нас ограничивать. Наоборот, если эффективные решения будут предлагаться, их будут брать, несмотря ни на какие ограничения, сто процентов. Рынок все выстроит. А за рынок, конечно, надо бороться. При этом, конечно, вопросы нашей внутренней повестки, участие в реализации национальных проектов должны оставаться в центре безусловного внимания АСИ», — отметил Путин.

Президент отметил, что в рамках национальной предпринимательской инициативы сделано немало. Получилось хорошо, но нужно еще больше и лучше.

«Еще одна важная тема, которую предлагаю сегодня обсудить, это стандарт общественного капитала бизнеса. Мы с самого начала договорились, что здесь не будет излишней бюрократии, формальной отчетности, а напротив — считаю это принципиально важным — должна быть создана именно система реально работающих стимулов, инструментов поддержки для компаний, которые вносят действенный вклад в укрепление технологического и индустриального суверенитета, создают новые рабочие места, заботятся о сотрудниках, реализуют социальные и экологические программы, поддерживают участников специальной военной операции», — указал президент.

А перед этим для президента устроили экскурсию по выставке достижений АСИ, рассказали о модели работы до 2030 года и представили свои программы, в частности, развития Приазовья, но не только.

«Владимир Владимирович, здесь хотела бы показать, как наши проектные инициативы уже укладываются в решение национальных целей. Вот их семь, мы сделали такую матрицу: семь национальных инициатив. У нас в агентстве пять стратегических инициатив: национально-социальная инициатива, национально-кадровая инициатива, технологическая инициатива, экологическая инициатива и предпринимательская инициатива. Вот, мы разложили прямо в матрице, какие проекты ключевые», — рассказала гендиректор АСИ Светлана Чупшева.

Один из стендов, которые показали Путину, посвящен «Берлоге» — это название национальной киберфизической платформы. Проще говоря, это компьютерная игра, но совсем не простая. Это целая система вовлечения молодежи в программирование. Шестилетки только играют. Подросткам уже понадобятся особые навыки, причем для ребят от 15 лет и старше уже очень серьезные.

«Через вот такую игровую модель мы даем ребятам возможность почувствовать, что, с одной стороны, они играют, а, с другой стороны, в этой же игре они программируют, решают инженерные задачи. На высоких уровнях наших игр невозможно выиграть, невозможно пройти дальше, если ты не занимаешься программированием», — рассказал проректор НИУ ВШЭ Дмитрий Земцов.

А это как раз то, чего требовал президент, когда говорил об эффективности технологических решений для обеспечения суверенитета.