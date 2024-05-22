Греция выдала России обвиняемого в денежных махинациях мужчину

Россиянина Андрея Фрадина экстрадировали из Греции в Россию из-за обвинений в экономических преступлениях. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Мужчину планируют привлечь к уголовной ответственности по статьям УК «Незаконная банковская деятельность», «Незаконное образование юридического лица», а также «Неправомерный оборот средств платежей».

Фрадин в марте 2020 года был объявлен в розыск, а в июне 2023 года мужчину задержали в Греции. Гражданин уже доставлен в Москву в сопровождении сотрудников ФСИН и Национального центрального бюро Интерпола МВД России.

Ранее 5-tv.ru писал, что по запросу России в Болгарии задержали участника перестрелки в «Москва-Сити», произошедшей в ноябре 2017 года.