Японии посоветовали отложить переговоры с Россией о Курилах

Стране, как отмечается, необходимо акцентировать внимание на тех областях отношений, где есть перспективы.

Властям Японии следует отложить переговоры с Россией по теме Курильских островов. Об этом сообщило издание Hokkaido Shimbun.

«В условиях, когда внутри России в связи с украинским конфликтом серьезно возрос интерес к территориальным проблемам, Токио будет тем более сложно продвинуться в переговорах с Москвой по „северным территориям“», — говорится в публикации.

Стране, говорится в материале, необходимо акцентировать внимание на тех областях отношений с Россией, где есть перспективы. В качестве примера приводится рыболовство.

Ранее 5-tv.ru писал, что прямо сейчас нет перспектив для ведения переговоров с Россией по мирному договору касательно принадлежности Курильских островов. С таким заявлением выступил премьер-министр Японии Фумио Кисида.

По словам политика, Токио собирается дальше придерживается курса на заключение мирного договора с Москвой, который бы решил территориальный спор по Курилам.