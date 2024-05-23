Макрон прибыл в охваченную беспорядками Новую Каледонию

В чем заключается цель визита политика?

На фоне протестов сторонников независимости в Новую Каледонию с визитом прибыл президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом сообщает агентство AFP.

«Моя цель здесь заключается в том, чтобы вместе с министрами и всем правительством поддержать народ… Я прибыл сюда с большим уважением, смирением и мыслью о жертвах, с решимостью сделать все, чтобы вернуть спокойствие», — сказал политик.

Ранее 5-tv.ru писал, что правительство Франции решило ввести войска в Новою Каледонию (заморская территория страны), чтобы обеспечить безопасность морских портов и аэропортов. Решение было принято из-за продолжающихся беспорядков.

В столице Новой Каледонии Нумеа недавно прошли протесты, переросшие в беспорядки. Это случилось из-за расширения избирательного корпуса на выборах.