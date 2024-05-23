Яркая бунтарка с целью и талантом: «жестокий романс» жизни актрисы Ларисы Гузеевой

Лариса Гузеева в этом году отмечает юбилей — актрисе и телеведущей исполняется 65 лет.

Заслуженная артистка России Лариса Гузеева 23 мая отмечает свой 65-летний юбилей. За свою карьеру актриса снялась в порядка 60 картинах. Имя совсем юной, но очень многообещающей актрисы, прогремело на всю страну сразу после премьеры знаменитой кинокартины Эльдара Рязанова «Жестокий романс». Фильм, снятый по пьесе Александра Островского, открыл аудитории настоящий талант — все жаждали узнать, что за девушка, такая изящная и воздушная, скрывается за «бесприданницей».

Молодая артистка же была полной противоположностью своей героини — упрямая, решительная, кое-где дерзкая. Она никогда не боялась идти наперекор судьбе и бросать вызов жизни. Однако, как и на экране, история Гузеевой наполнена и взлетами, и падениями. Именно поэтому многие убеждены: путь актрисы заслуживает особого внимания. О том, как звезда обрела славу и через что ей пришлось пройти — в материале 5-tv.ru.

Маленькая хулиганка

Малышев Николай / ТАСС

Лариса Гузеева росла в небольшом поселке Нежинка, расположенном недалеко от Оренбурга. Если бы не интересные повороты судьбы будущей знаменитости и ее «стремление к звездам», быть может, никто бы и не узнал о юном даровании.

Маленькая, но очень яркая девочка с самого детства обладала трудным характером — к озорной хулиганке был нужен особый подход. Как не раз подчеркивала сама артистка, она вела себя плохо из принципа. Могла и сквернословить, и пакостничать. Своенравный характер, безусловно, не устраивал преподавателей, однако в школе Гузеева училась хорошо.

«Я была настоящей бунтаркой. Всегда шла по краю бритвы. Бедная моя мама! Она преподавала в школе, где я училась, и периодически говорила: «Дочь, пожалуйста, пожалей меня! Не могу в учительскую зайти — мне со всех сторон: «А ваша Лариса!..» — вспоминала она.

Возможно, скверное поведение становилось «ответом» на семейные сложности. Родного отца актриса никогда не видела. Мать снова вышла замуж, и Лариса стала старшей сестрой двух братьев. Один из мальчиков, к несчастью, погиб.

Юная красавица

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Свою внешнюю привлекательность будущая звезда осознала достаточно рано. Порой ей и вовсе казалось, что она «выше» других — мама не раз рассказывала ей о том, какая она красавица и какой «силой» может обладать.

Порой, правда, в личной жизни случались и неудачи. Впервые горечь отвергнутых чувств юная Лариса познала, когда до беспамятства влюбилась в одноклассника Юру. Неискушенная девочка писала ему записки с признаниями, вела дневник, где делилась переживаниями, мечтала и надеялась, однако юноша очень жестоко и грубо отверг влюбленную девочку. Тогда она поклялась себе, что никогда не будет «бегать» за мужчинами и никому не позволит впредь разбить ей сердце.

Так, уверенная в себе, смелая, готовая к любому повороту судьбы, Гузеева жаждала завоевать мир и вырваться из небольшого городка, который не предрекал ей шикарного будущего.

Неудивительно, что девушка захотела стать актрисой — она действительно обладала всеми необходимыми талантами, ничего не стеснялась и к тому же мечтала о славе.

На пороге популярности

© РИА Новости / Г. Коревых

Решение было принято. Гузеева подала документы сразу в два института и с легкостью прошла в каждый, успешно сдав туры в московском Щукинском училище и Ленинградском государственном институте театра, музыки и кинематографии.

Какой вуз выбрать, начинающая звезда не знала. Сперва она предпочла Москву, однако первый поворот в жизни изменил ее судьбу кардинально.

Находясь в Ленинграде после вступительных экзаменов, семнадцатилетняя Лариса захотела полакомиться мороженым в кафе на Неве. Отдав 25-рублевую купюру, она не заметила, что продавщица вернула ей сдачу как с всего лишь одного рубля. Хамоватая женщина отправила худенькую девушку прочь.

Оставшись без денег и без возможности уехать в Москву, Гузеева решила начать свой путь в Ленинграде. И, как теперь ясно, не прогадала.

Яркое студенчество

Смирнов Владимир / ТАСС

Зарекомендовала себя молодая Лариса Гузеева в качестве эпатажной особы. Она очень ярко одевалась, следовала всем модным веяниям, порой баловалась вредными привычками и общалась с «богемой» северной столицы. А в какой-то момент попала в круг будущего основателя российского рока Виктора Цоя и состояла в отношениях с музыкантом Сергеем Курехиным.

«Я всегда стремилась как-то выпендриться, и неудивительно, что меня привлекли такие необычные люди», — делилась Гузеева.

По рассказам актрисы, тогда она не понимала, что не совсем правильно устраивает свою жизнь. Окунувшись в студенческую молодость, Лариса стала хуже учиться, а отношения с возлюбленным превратились во что-то очень неприятное. Безусловно, образованный и возвышенный композитор оказал большое влияние на актрису, однако «перегнул» палку и стал считать себя «Пигмалионом», создающим свою «Галатею». Он стал всячески подчеркивать провинциальность девушки, пытался высмеивать ее необразованность и подавлял эмоционально.

Но терпеть Гузеева не собиралась — она обладала железным характером и не побоялась расстаться с молодым человеком.

«Я никогда не теряла голову от любви и никогда не была уверена, что это мой последний мужчина. Мне всегда казалось, что мой — впереди», — рассказывала знаменитость в шоу на одном из федеральных каналов.

«Жестокий романс»

Малышев Николай / ТАСС

Периодическое безденежье, окончание института, совместная жизнь с Курехиным и его сестрой в крохотной «гостинке» не приносили счастья Гузеевой. В 1984 году учеба была завершена, но ни одной крупной роли у актрисы еще не было, не считая эпизодической в серии фильмов «Место встречи изменить нельзя».

Все решил случай: из сотни претенденток Эльдар Рязанов выбрал именно Ларису Гузееву. Сама она до сих пор удивляется, как режиссеру удалось разглядеть в ней образ Огудаловой. На кастинг, о котором ей рассказали знакомые, девушка пришла в обрезанных, рваных джинсах, разных сандалиях, с длинными ногтями, раскрашенными в разные цвета и с вплетенными в длинные распущенные волосы монетками.

Однако все получилось — пусть Гузеевой и приходилось прилагать невероятные усилия для того, чтобы играть вместе со звездным составом, публика навсегда запомнила очаровательную девушку. Да, были и недоброжелатели, некоторые из которых даже рисовали на плакатах фильма Ларисе усы и слезы. Но все же образ стал культовым.

«Когда съемки этой картины заканчивались, я думала: „Ну, слава богу“. Я так радовалась, дурочка, на банкете, посвященном последнему съемочному дню. Мудрая Нина Скуйбина, жена Рязанова, сказала: „Дурочка, что же ты так радуешься? У тебя никогда в жизни больше не будет такой роли, ты не понимаешь это? Никогда“. А я радовалась, ведь по молодости, по идиотизму, думаешь, что дальше у тебя Анна Каренина, Настасья Филипповна и так далее, по нарастающей», — признавалась Гузеева.

«Пророчество» оказалось правдивым. Конечно, были еще роли, пришла популярность и слава, но роль Огудаловой Лариса Гузеева запомнила навсегда. В молодости прочувствовать ее полностью она не смогла, но спустя время осознала, что подобного проекта больше не будет. Именно «бесприданница» стала ее визитной карточкой.

Счастливое далеко

Анна Салынская / ТАСС

После «Жестокого романса» наступили непростые времена. Первый брак с ассистентом оператора в фильме «Соперницы» закончился неудачно. От второго мужа Кахи Толордавы Гузеева родила сына Георгия, но отношения также просуществовали недолго.

Сложно представить, что днем актриса снималась и общалась со звездами первой величины, с известнейшими людьми, а ночью — возвращалась в коммунальную квартиру и с усердием копила средства. Так продолжалось довольно долго. Окончательная точка в старой жизни и начало новой, благополучной, пришло только на момент третьего замужества.

Избранником стал бизнесмен Игорь Бухаров. Познакомились они еще юными, а официально зарегистрировали брак только когда обоим было около 40 лет. Гузеева не рассматривала симпатию мужчины всерьез, и, лишь став старше и опытнее, поняла, что наконец может построить крепкую семью.

Съемкам в кино знаменитость неожиданно предпочла телевидение и все вновь сложилось удачно — яркую Ларису Гузееву пригласили вести популярное шоу на одном из федеральных каналов. Она стала настоящей «изюминкой» программы и с новой стороны открылась зрителям.

Сейчас знаменитость продолжает участвовать в различных проектах и радовать поклонников.

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