В Казани трамвай насмерть сбил ремонтника путей

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 21 0

Почему водитель транспортного средства не заметил их?

В Казани трамвай насмерть сбил ремонтника путей

Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид

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В Казани на проспекте Ямашева трамвай сбил двух ремонтирующих железнодорожные пути рабочих. Об этом пишет «БИЗНЕС Online» со ссылкой на пресс-службу МУП «Метроэлектротранс».

Выжил только один человек, его срочно госпитализировали в больницу, напарник ремонтника скончался на месте от полученных травм. Стоит упомянуть, что причины происшествия пока что еще выясняются.

По предварительной версии, двое рабочих чинили стык на рельсах, не надев при этом специальные жилеты, благодаря которым водитель трамвая мог бы заметить мужчин гораздо раньше.

Ранее 5-tv.ru писал, как в Петербурге трамвай въехал в толпу — пострадало сразу несколько человек, среди них также пожилая женщина 45-лет, которую отправили в реанимацию в тяжелом состоянии.

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