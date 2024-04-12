Трамвай «Довлатов» сбил пешеходов на Наличной улице в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге произошло ДТП с участием трамвая. Об этом сообщает местное отделение МВД в своем Telegram-канале.

Известно, что транспортное средство въехало в толпу людей. По словам вагоновожатого, у трамвая отказали тормоза. Наезд произошел на Наличной улице у пересечения с улицей Одоевского примерно в три часа дня.

В результате происшествия пострадали три человека: 45-летняя женщина сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии, ее госпитализировали в Мариинскую больницу. В данный момент ей проводят операцию.

Другие два пострадавших — мужчины 22 и 42 лет находятся состоянии средней тяжести. Их доставили в Елизаветинскую больницу.

Полиция Петербурга проводит проверку по факту ДТП с трамваем на Васильевском острове. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следователи ГУ МВД России.

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