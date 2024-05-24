Все идет своим чередом: китайский гороскоп на неделю с 27 мая по 2 июня

На что следует обратить внимание на новой неделе?
Фото, видео: 5-tv.ru
5-tv.ru публикует прогноз на неделю с 27 мая по 2 июня 2024 года от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.
Неделя нас ожидает потенциально продуктивная, для важных мероприятий выбирайте понедельник и четверг. Будьте осторожнее во вторник — перенесите визит к врачу на любой другой день из-за звезды болезней. И постарайтесь хорошо отдохнуть в выходные!
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Понедельник, 27 мая 2024 года
День Золотого Кролика
Прекрасный день для большинства дел! Поддержит крупные начинания, важные переговоры, дела, инвестиционную активность, подписание важных документов, празднование свадьбы. Путешествия и переезд в новый дом также получит поддержку от энергий этого дня, а структура дня обещает помощь в финансовых делах и начинаниях, связанных с другими людьми.
Совет дня: очистите сердце от алчности, страха и низменных желаний, чтобы стал слышен его истинный голос.
Вторник, 28 мая 2024 года
День Водного Дракона
День со звездой болезней и нейтральными показателями. Для важных мероприятий его лучше не выбирать, зато незначительные дела, встречи и подписания документов пройдут успешно.
Совет дня: сконцентрируйтесь на главном. Используйте свой жизненный опыт.
Среда, 29 мая 2024 года
День Водной Змеи
Если провести в такой день свадебную церемонию, открытие бизнеса, переезд или заехать в новый дом, то есть риск получить проблемы со здоровьем. День может подойти для планирования, обращения за медицинской помощью, переговоров, однако слишком сильно этот день лучше не нагружать.
Совет дня: смело преодолевайте препятствия. Помогайте тем, кто стоит ниже вас.
Четверг, 30 мая 2024 года
День Деревянной Лошади
Решение проблем, избавление от негатива, преодоление давно копившихся невзгод и трудностей может произойти в этот день. В такой день прекрасно садиться на диету, избавляться от дурных привычек, начинать большой путь очищения и самосовершенствования.
Совет дня: если ваше желание скромно и разумно, оно точно исполнится.
Пятница, 31 мая 2024 года
День Деревянной Козы
Хороший день для спокойного времяпрепровождения и отдыха. Постарайтесь не перенапрягаться в пятницу, поскольку она обладает довольно агрессивными энергиями. При этом начатое в этот день может завершиться благоприятно.
Совет дня: оставайтесь на месте, проясните ваши понятия о правильном и неправильном.
Суббота, 1 июня 2024 года
День Огненной Обезьяны
День не способствует великим свершениям, всему виной сразу две негативные звезды. При этом для спокойных дел, отдыха, планирования, незначительных ремонтных работ этот день подойдет.
Совет дня: соединение с другими людьми принесет вам пользу. Прощайте, радуйтесь новой свободе.
Воскресенье, 2 июня 2024 года
День Огненного Петуха
Никаких земляных работ ни в коем случае не следует намечать на этот день. Воскресенье годится для инвестирования, встреч с друзьями и близкими, приятного отдыха. Энергии этого дня могут помочь успешным переговорам и подписанию контрактов.
Совет дня: мир создается через взаимодействие.
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