Все идет своим чередом: китайский гороскоп на неделю с 27 мая по 2 июня

5-tv.ru публикует прогноз на неделю с 27 мая по 2 июня 2024 года от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.

Неделя нас ожидает потенциально продуктивная, для важных мероприятий выбирайте понедельник и четверг. Будьте осторожнее во вторник — перенесите визит к врачу на любой другой день из-за звезды болезней. И постарайтесь хорошо отдохнуть в выходные!

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Понедельник, 27 мая 2024 года

5-tv.ru

День Золотого Кролика

Прекрасный день для большинства дел! Поддержит крупные начинания, важные переговоры, дела, инвестиционную активность, подписание важных документов, празднование свадьбы. Путешествия и переезд в новый дом также получит поддержку от энергий этого дня, а структура дня обещает помощь в финансовых делах и начинаниях, связанных с другими людьми.

Совет дня: очистите сердце от алчности, страха и низменных желаний, чтобы стал слышен его истинный голос.

Вторник, 28 мая 2024 года

5-tv.ru

День Водного Дракона

День со звездой болезней и нейтральными показателями. Для важных мероприятий его лучше не выбирать, зато незначительные дела, встречи и подписания документов пройдут успешно.

Совет дня: сконцентрируйтесь на главном. Используйте свой жизненный опыт.

Среда, 29 мая 2024 года

5-tv.ru

День Водной Змеи

Если провести в такой день свадебную церемонию, открытие бизнеса, переезд или заехать в новый дом, то есть риск получить проблемы со здоровьем. День может подойти для планирования, обращения за медицинской помощью, переговоров, однако слишком сильно этот день лучше не нагружать.

Совет дня: смело преодолевайте препятствия. Помогайте тем, кто стоит ниже вас.

Четверг, 30 мая 2024 года

5-tv.ru

День Деревянной Лошади

Решение проблем, избавление от негатива, преодоление давно копившихся невзгод и трудностей может произойти в этот день. В такой день прекрасно садиться на диету, избавляться от дурных привычек, начинать большой путь очищения и самосовершенствования.

Совет дня: если ваше желание скромно и разумно, оно точно исполнится.

Пятница, 31 мая 2024 года

5-tv.ru

День Деревянной Козы

Хороший день для спокойного времяпрепровождения и отдыха. Постарайтесь не перенапрягаться в пятницу, поскольку она обладает довольно агрессивными энергиями. При этом начатое в этот день может завершиться благоприятно.

Совет дня: оставайтесь на месте, проясните ваши понятия о правильном и неправильном.

Суббота, 1 июня 2024 года

5-tv.ru

День Огненной Обезьяны

День не способствует великим свершениям, всему виной сразу две негативные звезды. При этом для спокойных дел, отдыха, планирования, незначительных ремонтных работ этот день подойдет.

Совет дня: соединение с другими людьми принесет вам пользу. Прощайте, радуйтесь новой свободе.

Воскресенье, 2 июня 2024 года

5-tv.ru

День Огненного Петуха

Никаких земляных работ ни в коем случае не следует намечать на этот день. Воскресенье годится для инвестирования, встреч с друзьями и близкими, приятного отдыха. Энергии этого дня могут помочь успешным переговорам и подписанию контрактов.

Совет дня: мир создается через взаимодействие.

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