«Распадается очень долго»: американские ученые нашли микропластик в мужских яичках

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Никита Яблочкин
Никита Яблочкин Эксклюзив 85 0

Уролог Ильин: микропластик в мужских яичках не влияет на работу половой системы

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jens Kalaene; Личный архив Сергея Ильина; 5-tv.ru

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Каким образом этот факт может повлиять на здоровье?

В мужских яичках может находиться микропластик. Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованные в журнале Тoxicological Sciences (TS).

К такому выводу пришли ученые из Университета Нью-Мексико. Доказательной базой послужил эксперимент, в ходе которого сравнивали ткани тестикул собак и мужчин. Выборка основывалась на том, что домашние питомцы живут практически в тех же условиях, что и люди.

В итоге было установлено, что средние значения концентрации микропластика в тканях яичек собак составляет почти в три раза меньше, чем у мужчин.

Как известно, пластик является достаточно вредным веществом, как минимум, для окружающей среды. Чтобы выяснить, какое влияние он оказывает на человека и действительно ли некоторое количество ПВХ содержится в тканях мужских яичек, 5-tv.ru рассказал врач-уролог Сергей Ильин.

По его словам, сам пластик — это выведенное вещество, поэтому его появление в нашем организме возможность только искусственным путем. О вреде такого вида материала говорят очень давно. Многие исследования подтверждают, что он оказывает неблагоприятное влияние на организм.

«Всю жидкость вообще и все, что мы едим, лучше держать в стеклянной посуде, а не пластиковой,
потому что пластик все равно распадается очень долго, и какие-то атомы, какие-то микромолекулы попадают нам в организм», — отмечает специалист.

Важно отметить, что подобным образом пластик может попадать не только в ткани мужских яичек, но и вообще в любые другие органы. Однако говорить о возможности возникновения каких-либо серьезных заболеваний не стоит, ведь количество материала в организме ничтожно маленькое.

«И в легких может быть, и в печени — где угодно! И в головном мозге даже. Речь идет о каких-то вообще в молекулах, атомах и так далее, которые наверняка в нашем организме есть. Но только не нужно говорить о том, что, раз в яичках нашли пластик, то его нахождение в головном мозге может привести к деменции. Это будут абсурдные какие-то выводы», — говорит врач.

Стоит отметить, что важным моментом в исследовании американских ученых стало изучение качества спермы собак. Результаты опыта показали, что большая концентрация микропластика снижает репродуктивную функцию половой системы.

Конечно, в этом большую роль также играет множество и других факторов. Например, уровень стресса, степень полового влечения к партнеру — все это оказывает влияние на активность сперматозоидов, соответственно, и на репродуктивную функцию организма.

«Репродуктивные показатели спермы зависят вплоть до того, что вы кушали, что вы пили и
когда, от режима половых контактов. Даже есть всем известный факт, например, что эректильные функции во время отпуска у мужчин повышается без употребления каких-то препаратов», — подчеркивает уролог.

Таким образом, качество работы репродуктивной системы зависит не только от количества микропластика в тканях половых органов. Преимущественное влияние все-таки оказывает большое количество внешних и внутренних факторов, поэтому серьезно относиться к результатам исследования американских ученых, по мнению эксперта, не стоит.

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