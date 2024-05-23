На Национальном конгрессе эндокринологов обсудили борьбу с сахарным диабетом
Мероприятие собрало не только профильных специалистов, но и врачей из других областей медицины.
Фото, видео: globallookpress.com / xinhua; 5-tv.ru
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Повышение эффективности лечения пациентов с эндокринными заболеваниями и улучшение качества жизни людей с сахарным диабетом, а также другие темы обсудили в Москве на Национальном конгрессе эндокринологов.
Он собрал не только профильных специалистов, но и врачей из других областей: гастроэнтерологов, гематологов, неврологов. Вместе они ищут новые методы терапии.
Кроме того, во время съезда врачи смогли обсудить первые результаты федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом», который стартовал полгода назад.
«Изменились подходы к маршрутизации пациентов. Мы создаем новые структуры, которые призваны координировать эндокринологическую работу в каждом регионе. Создаются региональные программы по борьбе с сахарным диабетом. Выделяются новые ставки, создаются новые позиции, более активно внедряются клинические рекомендации», — говорит директор ФГБУ «НМИЦ Эндокринологии» Наталья Мокрышева.
На конгресс эндокринологов приехали почти три тысячи специалистов из-за рубежа и российских регионов.
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