На Национальном конгрессе эндокринологов обсудили борьбу с сахарным диабетом

Повышение эффективности лечения пациентов с эндокринными заболеваниями и улучшение качества жизни людей с сахарным диабетом, а также другие темы обсудили в Москве на Национальном конгрессе эндокринологов.

Он собрал не только профильных специалистов, но и врачей из других областей: гастроэнтерологов, гематологов, неврологов. Вместе они ищут новые методы терапии.

Кроме того, во время съезда врачи смогли обсудить первые результаты федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом», который стартовал полгода назад.

«Изменились подходы к маршрутизации пациентов. Мы создаем новые структуры, которые призваны координировать эндокринологическую работу в каждом регионе. Создаются региональные программы по борьбе с сахарным диабетом. Выделяются новые ставки, создаются новые позиции, более активно внедряются клинические рекомендации», — говорит директор ФГБУ «НМИЦ Эндокринологии» Наталья Мокрышева.

На конгресс эндокринологов приехали почти три тысячи специалистов из-за рубежа и российских регионов.