Мусульбес пожаловалась на осложнения из-за беременности

С чем пришлось столкнуться блогеру?

Звезда «Дома-2» Татьяна Мусульбес пожаловалась подписчикам на сильные отеки и прибавку в весе во время беременности. Своими переживаниями она поделилась в личном блоге.

«Очень забавная фигура, начинаю быстро набирать вес, меня это пугает. Совсем не хочется быть толстой», — написала знаменитость.

Сейчас Мусульбес отправилась на отдых в Турцию вместе с избранником Романом Капаклы и родственниками. Девушка также поделилась, что перелет в теплую страну ей дался непросто.

По ее словам, она сильно отекла. А, чтобы избежать боли в спине, Мусульбес простояла на ногах на протяжении почти всего рейса.

Известно, что блогерша уже на последних месяцах беременности. У звездной пары, как недавно выяснилось, будет девочка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анастасия Костенко одной фразой ответила на вопрос о планах завести пятого ребенка.

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