Мусульбес пожаловалась на осложнения из-за беременности

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 12 0

Блогер Татьяна Мусульбес опасается набора веса из-за беременности

Мусульбес пожаловалась на осложнения из-за беременности

Фото: Instagram* / black_crown_official_

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С чем пришлось столкнуться блогеру?

Звезда «Дома-2» Татьяна Мусульбес пожаловалась подписчикам на сильные отеки и прибавку в весе во время беременности. Своими переживаниями она поделилась в личном блоге.

«Очень забавная фигура, начинаю быстро набирать вес, меня это пугает. Совсем не хочется быть толстой», — написала знаменитость.

Сейчас Мусульбес отправилась на отдых в Турцию вместе с избранником Романом Капаклы и родственниками. Девушка также поделилась, что перелет в теплую страну ей дался непросто.

По ее словам, она сильно отекла. А, чтобы избежать боли в спине, Мусульбес простояла на ногах на протяжении почти всего рейса.

Известно, что блогерша уже на последних месяцах беременности. У звездной пары, как недавно выяснилось, будет девочка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анастасия Костенко одной фразой ответила на вопрос о планах завести пятого ребенка.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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