США начнут вводить визовые ограничения в отношении Грузии

|
Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 10 0

При этом Штаты объявляют о всестороннем пересмотре двухстороннего сотрудничества.

США начнут вводить визовые ограничения в отношении Грузии

Фото: © РИА Новости / Стрингер

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

США из-за закона об иноагентах имплементируют новую политику по введению визовых ограничений в отношении Грузии. Об этом заявил глава Госдепа Энтони Блинкен.

«В ответ на эти действия Госдепартамент вводит новую ограничительную визовую политику для Грузии, которая будет применяться к лицам, которые несут ответственность или соучаствуют в подрыве демократии в Грузии, а также к членам их семей», — сказал дипломат.

Рестрикции затронут лиц, «ответственных за меры подавления против гражданского общества путем насилия или запугивания». При этом Штаты объявляют о всестороннем пересмотре двухстороннего сотрудничества с Грузией.

Ранее 5-tv.ru писал, что один из еврокомиссаров в ходе дискуссии по телефону о законе об иноагентах пытался припугнуть премьера Грузии Ираклия Кобахидзе. 

+12° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 50%
90.25
0.06 97.88
-0.02
Все идет своим чередом: китайский гороскоп на неделю с 27 мая по 2 июня

Последние новости

4:31
США начнут вводить визовые ограничения в отношении Грузии
4:00
Все идет своим чередом: китайский гороскоп на неделю с 27 мая по 2 июня
3:29
Ксения Бородина решила надолго покинуть Москву
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 мая, для всех знаков зодиака
2:49
«Трясется целыми днями»: Шаляпин раскрыл секрет стройности Бузовой
2:21
Водителей в России начнут лишать прав на полтора года за сокрытие номеров

Сейчас читают

Мумию пенсионера обнаружили в Москве
Виталий Мутко: «40 процентов людей не возьмут ипотеку, даже если ставка будет нулевая»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 мая, для всех знаков зодиака
Во славу победителям: прямая трансляция Парада Победы на Красной площади

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео