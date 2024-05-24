США начнут вводить визовые ограничения в отношении Грузии

США из-за закона об иноагентах имплементируют новую политику по введению визовых ограничений в отношении Грузии. Об этом заявил глава Госдепа Энтони Блинкен.

«В ответ на эти действия Госдепартамент вводит новую ограничительную визовую политику для Грузии, которая будет применяться к лицам, которые несут ответственность или соучаствуют в подрыве демократии в Грузии, а также к членам их семей», — сказал дипломат.

Рестрикции затронут лиц, «ответственных за меры подавления против гражданского общества путем насилия или запугивания». При этом Штаты объявляют о всестороннем пересмотре двухстороннего сотрудничества с Грузией.

Ранее 5-tv.ru писал, что один из еврокомиссаров в ходе дискуссии по телефону о законе об иноагентах пытался припугнуть премьера Грузии Ираклия Кобахидзе.