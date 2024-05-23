В ЕС напомнили премьеру Грузии Кобахидзе о судьбе Фицо

Один из еврокомиссаров в ходе дискуссии по телефону о законе об иноагентах пытался припугнуть премьера Грузии Ираклия Кобахидзе. Об этом сообщили в пресс-службе грузинского правительства.

«В частности, в разговоре со мной еврокомиссар перечислил ряд мер, которые могут предпринять западные политики после преодоления вето на закон о прозрачности, и, перечисляя эти меры, упомянул: „Вы видели, что случилось с Фицо, и вам следует быть очень осторожным“», — рассказал Кобахидзе.

Политика шокировало это заявление еврокомиссара. Он указал, что к нападению на Фицо, предположительно, причастны спецслужбы одной из стран, связанные с «партией глобальной войны», и они сделают все, чтобы принести хаос в Грузию.

Ранее 5-tv.ru писал, что США и Европа рассматривают возможные меры против Грузии из-за законопроекта об иноагентах. Так, Европейский союз может лишить страну статуса кандидата в члены объединения.