В ЕС напомнили премьеру Грузии Кобахидзе о судьбе Фицо
Политика шокировало это заявление.
Фото: www.globallookpress.com / Boris Roessler
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Один из еврокомиссаров в ходе дискуссии по телефону о законе об иноагентах пытался припугнуть премьера Грузии Ираклия Кобахидзе. Об этом сообщили в пресс-службе грузинского правительства.
«В частности, в разговоре со мной еврокомиссар перечислил ряд мер, которые могут предпринять западные политики после преодоления вето на закон о прозрачности, и, перечисляя эти меры, упомянул: „Вы видели, что случилось с Фицо, и вам следует быть очень осторожным“», — рассказал Кобахидзе.
Политика шокировало это заявление еврокомиссара. Он указал, что к нападению на Фицо, предположительно, причастны спецслужбы одной из стран, связанные с «партией глобальной войны», и они сделают все, чтобы принести хаос в Грузию.
Ранее 5-tv.ru писал, что США и Европа рассматривают возможные меры против Грузии из-за законопроекта об иноагентах. Так, Европейский союз может лишить страну статуса кандидата в члены объединения.
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