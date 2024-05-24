Праздник на удаленке. «Последние звонки» в Белгородской области проведут онлайн

Этот заветный звон выпускники услышат уже 25 мая — он, несмотря на сложную обстановку, откроет им дорогу во взрослую жизнь.

В Белгородской области «последние звонки» проведут в онлайн-формате. Это коснется столицы региона и ряда муниципалитетов, которые подвергаются систематическим обстрелам ВСУ.

Власти объясняют решение заботой о безопасности — и ученики, и учителя, кажется, это хорошо понимают. О празднике на удаленке — корреспондент «Известий» Владислав Харченко.

По видеосвязи Ариадна с подругой обсуждают наряды, которые еще в начале учебного года купили специально к «последнему звонку». Яркие ленты и пышные белые банты 11-классницы все равно наденут, даже несмотря на то, что пройдет все в онлайн формате.

Поздравительная речь готова. Директор 28-й школы Белгорода записала ее заранее.

Учителя подготовили музыкальное поздравление и специально сняли к нему клип. Не остались в стороне и первоклассники — традицию писать письма в будущее старшим товарищам сохранят и, конечно, прочтут стихотворения.

В начале учебного года ученики готовились к традиционному выпускному. Но удары ВСУ по школам, больницам и детским садам заставили их адаптироваться к новым реалиям.

Уже больше больше трех месяцев в белгородских школах не звучит детский смех. Классы опустели, а учебники покрылись толстым слоем пыли.

Из-за постоянных обстрелов города ребят перевели на дистанционный формат. Петр и Никита часто прогуливаются рядом с родной школой.

Вспоминают, как учились, общались и дружили на переменах, а не через экраны мобильных телефонов. Еще совсем недавно на школьном дворе собирались вся тысяча учеников школы — сейчас он пустой.

Но «последний звонок» для выпускников конечно прозвучит, но немного в другом формате. Этот заветный звон выпускники услышат уже 25 мая — и именно он, даже несмотря на сложную оперативную обстановку, откроет белгородским выпускникам дорогу во взрослую жизнь.