Собянин: музею славянской письменности «Слово» на ВДНХ исполняется пять лет

В музее «Слово» на ВДНХ, которому 24 мая исполняется пять лет, прошло свыше семи тысяч образовательных мероприятий. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«С 2019 года здесь уже прошло больше семи тысяч образовательных мероприятий», — отметил он в своем Telegram-канале, добавив, что юбилей музея приходится на День славянской письменности и культуры.

Собянин подчеркнул, что в стенах музея посетители смогут узнать о том, как именно появилась письменность, развивался русский язык и что ожидает его в будущем. Экспозиция музея разделена на несколько тематических зон. Среди экспонатов представлены воссозданные православный храм X–XI веков, кельи средневекового монаха-писца, а также копии первых печатных учебников.

«Современные мультимедийные технологии переносят зрителей в разные эпохи. В одном из экспонатов посетители могут слушать народные былины, сказки и частушки, любуясь видами России на панорамном экране», — добавил мэр Москвы.