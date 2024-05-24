«Гран-при „Небесная грация“»: турнир по художественной гимнастике стартовал в Минске

«Гран-при „Небесная грация“» — международные состязания по художественной гимнастике с таким названием стартовали в белорусской столице. Больше сотни участниц из шести стран приехали в Минск, чтобы продемонстрировать выдающееся мастерство как в индивидуальных программах, так и в групповых упражнениях.

Открыла турнир создательница проекта, олимпийская чемпионка Алина Кабаева. Все детали рассказал обозреватель «Известий» Александр Мостославский.

Подарок для зрителей и участников международного турнира по художественной гимнастике — оригинальный показательный номер в исполнении всех российских участниц нынешних стартов. «Гран-при „Небесная Грация“» в столице Белоруссии — Минске — стартовал!

Выбор Белоруссии местом проведения нынешних соревнований не случаен. Эта страна идеально подходит для проведения крупных международных стартов. Для этого здесь есть все: славные спортивные традиции, прекрасные стадионы и тренировочные базы. Ну и, конечно, знаменитое белорусское гостеприимство и богатейшая национальная история и культура сделают впечатления от пребывания на этой земле незабываемыми.

На этих ответственных соревнованиях собрались представительницы шести стран: России, Белоруссии, Армении, Киргизии, Узбекистана и Азербайджана, всего 120 участниц в течении трех дней поборются за медали на Минском ковре.

«Я очень рада, что Ассоциация международная приехала сюда, проводит соревнования у наших друзей. Это „Гран-при“, международное соревнования! Хочу всем пожелать удачи, сказать большое спасибо, что приняли этот вызов!» — говорит олимпийская чемпионка, президент Международной Ассоциации клубов художественной гимнастики Алина Кабаева.

Эти соревнования проходят по правилам Международной Ассоциации клубов художественной гимнастики «Небесная Грация», выступать по которым, по общему мнению всех участников, намного сложней, чем по международным и общероссийским, но интересней и зрелищней.

«Наши правила сейчас на уровне России, да на международном, считают чистыми правилами. Правилами именно выполнения чистых элементов тела, элементов предмета — чтобы правильно работал предмет, чтобы правильно держалась палочка, лента от руки. То есть именно чистота исполнения, четкость исполнения — она в наших правилах является такой главной частью», — говорит заместитель главного судьи международного турнира по художественной гимнастике «Гран-при «Небесная грация» в Минске Марина Шпехт.

Асель Арапова — представительница Киргизии, воспитанница российского тренера Натальи Белугиной. В арсенале этой юной талантливой гимнастки есть уникальный элемент, который она придумала со своим наставником и сегодня является единственной спортсменкой в мире, которая его исполняет.

«Это элемент — затяжка, но с опусканием на коленку. Это достаточно сложный элемент, не каждый может его выполнить. Для этого нужны мышцы крепкие. Этот элемент внесли в правила „Небесной грации“, он стоит 0,8», — говорит гимнастка Асель Арапова.

Татьяна Сергаева — легендарный тренер. Ее воспитанницы неоднократно побеждали на Олимпийских играх, в групповых упражнениях. Сегодня она тренирует в своем родном Нижнем Новгороде.

«Мне очень интересно наблюдать за развитием движения, которое толкнула в жизнь Алина Маратовна. Ассоциация „Небесная Грация“ каждый день совершенствуется! И все это делается очень-очень быстро и очень правильно, в процессе движения, в процессе соревнований, в процессе учебно-тренировочных сборов. Совершенствуются правила постоянно!» — говорит заслуженный тренер России, тренер сборной нижегородской области по художественной гимнастике Татьяна Сергеева.

Подопечная Сергаевой, гимнастка Владислава Николаенко подготовила к Минским соревнованиям, по правилам «Небесной Грации», целый «Каскад» сложных и очень эмоциональных программ.

«У меня все программы довольно разные. Например, обруч — он такой трагический, мяч — грустный, там все про любовь. Булавы такие — „гори-гори ясно“, веселые, быстрые. А лента — там про гейшу, и нужно во время упражнения менять образ», — говорит Владислава Николаенко.

Особое внимание на этих соревнованиях к судейскому корпусу. С арбитрами постоянно проходят тренинги, обсуждения, собрания и семинары. Все критерии оценки спортсменок и новшества обсуждаются заранее.

Главным судьей этого турнира стала Екатерина Белявская из Белоруссии.

«Перед каждыми соревнованиями проводится семинар судейский. И это, кстати, такой, наверное, плюс для правил и для соревнований, что оно не статично, а что оно постоянно, какие-то новшества. Все судьи, которые сюда прибыли, они проходили отбор по критериям того, как они отсуживали ранее, на других соревнованиях», — говорит главный судья «Гран-при «Небесная грация» в Минске Екатерина Белявская.

От Международной Академии художественной гимнастики в этих стартах принимают участие сразу семь воспитанниц: Анна Вакуленко, Кристина Войтенко, Ксения Савинова, Каролина Тарасова, Эльвира Беляева, Мирослава Монина и Софья Смирнова. Но, по негласной «чемпионской традиции», до окончания соревнований — никаких интервью!

А вот их наставник — олимпийская чемпионка, президент Международной Ассоциации клубов художественной гимнастики «Небесная Грация» Алина Кабаева — поделилась перспективами для победителей.

«Я вижу, что дети готовились, потому что у нас был еще отбор по округам внутри нашей страны, России, потом были всероссийские соревнования. И сейчас это — международные соревнования, которые проходят в Минске, и дети отбираются на финал, на международные соревнования — «Кубок «Небесная Грация»». Дети все, конечно, стараются, понимают, что от сегодняшнего результата зависит, кто поедет на международный турнир «Кубок «Небесная Грация!» — говорит олимпийская чемпионка, президент Международной Ассоциации клубов художественной гимнастики Алина Кабаева.

А еще одни важные старты, в которых примут участие победители минских соревнований, пройдут совсем скоро в Казани. С 11 по 24 июня, в столице Татарстана состоятся «Спортивные Игры стран БРИКС».