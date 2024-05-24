Лесные пожары в Бурятии: огонь охватил почти 500 гектаров
Лесные пожары охватили Бурятию
Фото, видео: © РИА Новости / Пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства; 5-tv.ru
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Группировку спасателей увеличили до 200 сотен человек.
Из Бурятии приходят страшные кадры — там больше распространяются лесные пожары. За сутки их площадь выросла вдвое — почти до 500 гектаров. Пока пламя не дошло до населенных пунктов, но, как сообщают очевидцы, где-то уже трудно дышать из-за дыма.
На борьбу с огнем брошены все силы. Группировку спасателей увеличили до 200 сотен человек. Пригнали и дополнительную спецтехнику, работает вертолет Ми-8. Но справиться со стихией мешает сильный ветер.
Причиной чрезвычайной ситуации стало неосторожное обращение с огнем.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в начале мая крупный пожар сравнял с землей целый дачный поселок в Забайкалье. Сгорело около 30 домов. Причем, огонь пришел со стороны леса и перекинулся на постройки.
А в Хабаровском крае пожар, возникший из-за палов сухой травы, перекинулся на садовое товарищество. Пламя уничтожило 12 участков.
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