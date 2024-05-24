«Не смогу попрощаться»: почему Наталья Фриске не собирается на похороны сестры

Родственница артистки умерла после долгой борьбы с онкологией.

Экс-солистка группы «Блестящие» Наталья Фриске не сможет присутствовать на похоронах двоюродной сестры Татьяны Гончаренко. В этом она призналась поклонникам в своем блоге в социальных сетях.

Наталья Фриске объяснила, почему не приедет на похороны. Instagram* / friske_natalia

Сестра Натальи боролась с раком на протяжении долгого времени. Желая помочь ей, артистка объявила сбор средств на лечение Татьяны. Ее отправили к иностранным специалистам — сначала в Турцию, потом в Израиль. Но медики, по мнению близких покойной, не отнеслись с тяжелой пациентке должным образом. Как уверен отец Жанны и Натальи Владимир Фриске, в смерти Татьяны виноваты именно зарубежные врачи.

Присутствовать на церемонии прощания Фриске не сможет.

«Нет. Таня в Одессе. К сожалению, не смогу», — сказала Фриске.

Подписчиков Натальи смутило то, что, несмотря на трагедию, она отправилась в Санкт-Петербург праздновать день рождения своего друга. Но, как рассказала сама певица, свою поездку она планировала заранее.

Ранее 5-tv.ru сообщил, почему пустует квартира Жанны Фриске.

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