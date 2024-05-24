Время отдохнуть: прогноз Таро на неделю с 27 мая по 2 июня

Популярность карт Таро растет с каждым днем во всех слоях населения — к их помощи обращаются совершенно разные люди: от девочек-подростков, гадающих на любовь, до взрослых мужчин, которые хотят узнать свое ближайшее финансовое будущее.

Карты Таро могут указать верный путь для любого человека. Они дадут наставления в финансовых и любовных направлениях. Таролог Евгения Русинова эксклюзивно для 5-tv.ru подготовила общий прогноз Таро на неделю с 27 мая по 2 июня.

Основная энергия недели (Карта Таро — Восьмерка Мечей)

5-tv.ru

Эта карта — показатель слабой энергии. Неделя будет, мягко говоря, напряженной. В этот период не будет возможности действовать. Карты советуют не делать никакие шаги, до конца не убедившись в их целесообразности. Также есть вероятность возникновения какой-либо болезни, поэтому самым лучшим вариантом на этой неделе будет замедлиться и отдохнуть.

Прогноз финансов недели (Карта Таро — Девятка мечей)

5-tv.ru

Девятка мечей — карта тупика, хаоса и депрессии. Кроме того, этот период совпадает с убывающей луной, когда нам надо от чего-то освобождаться. В это время лучше не заключать никаких финансовых сделок и никуда не вкладывать свои деньги.

Прогноз сферы отношений на неделю (Карта Таро — Мир)

5-tv.ru

Карта «Мир» означает завершение какого-то цикла. В этот период что-то должно подойти к концу и положить начало чему-то новому. Если речь касается любовных отношений, то они, скорее всего, в этот период перейдут в какую-то новую фазу. Также эта карта означает исполнение желаний.

Совет на неделю (Карта Таро — Десятка Мечей)

5-tv.ru

Таро настоятельно рекомендует в это время обратить внимание на свое здоровье, ведь «Десятка Мечей» — это карта обездвиживания. В течение недели не стоит перетруждаться и не брать на себя больше посильного. Также эта карта символизирует перезагрузку и трансформацию в жизни.

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