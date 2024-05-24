«Радостно и одновременно грустно»: в школах прошли торжественные линейки

В школах Москвы и Петербурга завершились торжественные линейки. Для выпускников девятых и 11 классов звучат «последние звонки». И это один из самых волнительных моментов для педагогов, учеников и, конечно, родителей. А всего символичное прощание со школой в этом году ждет более двух с половиной миллионов ребят по всей стране. Трогательные кадры и самые добрые пожелания — в репортаже корреспондента «Известий» Павла Панова.

Звон колокольчика — «последний звонок» для 11-классников всей России.

«Радостно и одновременно грустно, потому что очень волнительный день. Вроде и как-то все месте собрались. Такое мероприятие интересное, классное. Но, с другой стороны, — последний день. Но уже договорились, что будем видеться», — говорит выпускница 136-й школы Екатерина Мышкина.

Обещают не забывать и учителей, с которыми прошли непростой путь длиной в 11 лет.

«Я очень хотел бы поблагодарить своих учителей за терпение, за любовь, за то, что они дали нам колоссальные знания. Они нам помогают по сей день», — говорит выпускник школы Илья Яковлев.

Для них подготовили выступление, решили поставить и школьный вальс.

«В голове и в душе так много разных мыслей. Я сейчас расплачусь», — признается классный руководитель выпускников 11 «А» Оксана Михайлова.

Это не первое мероприятие, которое ведет Егор Селиверстов, но почему-то сегодня очень волновался. Готовиться к «последнему звонку» начал с февраля. Накануне праздника несколько раз отрепетировал речь, проверил костюмы, повторил движения.

В Петербурге в этом году «последний звонок» прозвучит для 27 тысяч старшеклассников. Через несколько дней начнутся самые важные экзамены, а потом — грандиозное торжество.

«Праздник поистине не только масштабный по меркам города, но и по меркам всей нашей страны. Это действительно большой, великий праздник. Для многих детей — долгожданный. Ребята готовятся, наряжаются. Очень хотелось бы там побывать. И рад, что в этом году у меня есть такая возможность», — говорит Егор Селиверстов.

В Сочи — своя традиция. После торжественной линейки и напутственных слов пока еще школьники сажают деревья. Учителя говорят, что это и есть их первый шаг во взрослую жизнь.

Город побратим Петербурга — Мариуполь — к торжествам еще готовится. Завтра девятиклассники соберутся на торжественную линейку и концерт в Невской школе.