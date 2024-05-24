Екатерина Гусева показала свою подросшую дочку: «Улыбки похожи»

С каждым годом девочка все больше переминает черты лица звездной матери.

Актриса Екатерина Гусева редко показывает публике моменты из личной жизни, а также редко демонстрирует фотографии своих детей, но на днях актриса в своем личном блоге решила сделать исключение и показала, как выглядит ее младшая 13-летняя дочь Анна.

Екатерина Гусева вместе со своей дочерью Анной. Instagram* / _ekaterinaguseva_

«Сегодня мы с Анечкой приняли участие в таком прекрасном концерте! Детский музыкальный театр „Домисолька“ собирал друзей на большой праздничный концерт „День защиты детей“ и пригласил на мероприятие лучшие детские творческие коллективы со всей страны — от Иркутска и Владивостока до Калининграда и Санкт-Петербурга!» — рассказала актриса.

Анна учится в музыкальной школе на хоровом отделении, а также занимается спортом. Недавно девочка получила первое место на турнире по спортивной акробатике. Вместе с мамой она выступает на сцене, в будущем тоже хочет стать артисткой.

С возрастом Анна все больше напоминает Екатерину, это отметили и подписчики Гусевой.

«Такие красивые, милые…»;

«Какая хорошая фотография! Красавицы! И улыбки у вас похожи», — восхитились поклонники.

Помимо Анны у актрисы есть 25-летний сын Алексей, который пошел по стопам отца и начал заниматься бизнесом.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что телеведущая Ольга Орлова поделилась переживаниями за развитие своей дочери.

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