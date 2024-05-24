В Москве построят три новых объекта по программе создания мест приложения труда

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 23 0

В результате появится больше 4,5 тысячи рабочих мест.

В Москве построят три новых объекта по программе создания мест приложения труда

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин / mos_sobyanin

В Москве появится еще три объекта, построенных по программе создания мест приложения труда, заявил мэр Сергей Собянин.

Согласно его посту в Telegram, два объекта инвесторы возведут в ТиНАО: логистический комплекс в Краснопахорском районе и общественное здание в районе Коммунарка. Кроме того, в Левобережном районе САО будет построен административно-деловой комплекс.

В результате появится больше 4,5 тысячи рабочих мест.

Мэр обратил внимание, что за четыре года программа охватила практически все районы города. С инвесторами заключено более ста договоров. Согласно этим соглашениям, в Москве построят больше 4,6 млн кв. м коммерческой недвижимости.

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