«Мечтаю»: Успенская хочет выпустить альбом на стихи представителя МИД РФ Захаровой

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 14 0

Любовь Успенская хочет выпустить альбом на стихи представителя МИД РФ Захаровой

«Мечтаю»: Успенская хочет выпустить альбом на стихи представителя МИД РФ Захаровой

Фото: © РИА Новости / Сергей Гунеев

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Поэтический талант дипломата уже смогли оценить не только знаменитости, но и российские зрители.

Певица Любовь Успенская заявила, что хотела бы выпустить музыкальный альбом с песнями на стихи официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. Об этом исполнительница сообщила в беседе с ТАСС.

«Я мечтаю, чтобы Маша написала для меня еще много песен и, честно говоря, альбом. Я с удовольствием исполняю ее песни на концертах, их так принимают. <…> Это песни настолько высокого класса, там такие стихи, ведь, в первую очередь, люди слушают именно их, а потом уже и музыку, мое исполнение», — призналась артистка.

По ее словам, они сильно сблизились с дипломатом во время тяжелых проблем со здоровьем у дочери певицы. В то время Успенская была буквально «убита горем». Именно тогда в ее жизни появилась Захарова и сумела подобрать нужные слова, которые помогли справиться и пережить непростой период.

Позже Захарова написала стихи, из которых родилась песня под названием «Мольба». В 2023 году ее исполнил семейный дуэт — Любовь Успенская и Татьяна Плаксина, выступающая под псевдонимом Pacha Tati. Плаксина также высоко оценила поэзию представителя российского внешнеполитического ведомства и сравнила их со стихами Марины Цветаевой.

А уже в 2024-м певица выпустила еще одну песню на стихи Захаровой — «Сила моя со мной».

Ранее 5-tv.ru писал, почему теперь Успенская собирается подать в суд на Киркорова.

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